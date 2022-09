A Vásárcsarnok mellett létesült Göcseji Tudásközpont- Zalaegerszegi Helyi Termék Piac ősszel új kezdeményezéssel várja az érdeklődőket, havonta egy-egy tematikus nap keretében lehet megismerkedni hajdani kézműves foglalkozásokkal, egykor gyakran használt anyagokkal. A tervekről és az öt hónappal ezelőtti nyitás óta eltelt időszakról tájékoztatták a sajtót pénteken reggel.

Tolvaj Márta önkormányzati főtanácsadó foglalta össze a közel fél év eseményeit, melyek közt a kézművesek világnapja, a Göcseji Dombérozó nyitánya és a gyereknap mellett 17 előadás, 9 féle szakkör és négy turnusos nyári tábor szerepelt. A kisdiákok iskolai rendszerű órák keretében tanulhatják itt elődeik ismereteit, de ötven óvodás is részt vett az eddigi kézműves bemutatókon. Az egy éves próbaüzem után a tervek szerint jövő áprilisban már tankonyha fogadja a tanfolyamokat, s reményeik szerint a szövetkezeti bolt és az étterem is megnyílik. Nikitscher Bernadette, a Göcseji Kézműves Egyesület vezetője a Helyi Termék - Vásári Forgatag eseményeit mutatta be. Az első alkalomra szeptember 9-én, pénteken kerül sor, "A szalma becsülete egykor és ma" címmel, ami a szalma felhasználási módjait hivatott bemutatni. Aznap délután szalmabábú építési versenyt rendeznek, erre 10 csapat nevezését várják, a műveket szakmai zsűri értékeli. A vályogfal építésébe is betekintést nyerhetnek az érdeklődők Mező Máté Márton segítségével. Nagyszüleink szalmaedényei címmel Kiss Nóra néprajzkutató muzeológus tart előadást, majd szalma dísztárgyakat is lehet készíteni. Már 30 kistermelő jelezte a részvételét a "szalmás" napra. A következő hónapokban a fa, az agyag, a nemez és a bőr kerül terítékre, jelezte az egyesület vezetője.

Horváth István, a Vásárcsarnok vezetője elmondta, az együttműködés és a munkamegosztás kialakítása mellett a folyamatos fejlesztés ennek az időszaknak a feladata, hogy a tudásközpont és a piac együtt tudja szolgálni az idelátogatókat.

Korábbi cikkeink a témában: