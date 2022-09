Nárai Dominik, a DÖK tagja érdeklődésünkre elmondta, a tanév kezdetén rendszeresen megtartott összejövetelen az új önkormányzati tagokat is trenírozzák teendőikre, ismertetik velük, mi tartozik az önkormányzat hatáskörébe, valamint az iskolákat képviselő diákok arról is beszámolnak, mi foglalkoztatja társaikat. Az összes általános és középiskolát képviselő 38 fiatalnak a szakmai képzést a Közéletre Nevelésért Alapítványt képviselő dr. Jásper András vezette, és hétfőn ellátogatott Balaicz Zoltán polgármester is a körükbe (a képen).