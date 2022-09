A szlovák Pat is jórészt magyar ajkú falu, mely 540 főt számlál. Tóth Teréz polgármester elmondta: fontosnak tartják, hogy a magyar közösségek között jó barátság alakulhasson ki, ez garancia a nyelv megőrzésére. Zala megyében először járnak, vendéglátóik igazán kitettek magukért, hiszen rengeteg programmal dúsították fel a hétvégét. A jövőben még élőbbé tennék a kapcsolatot, nagyon szívesen fogadnák a zalai gyerekeket, sőt akár pályázatok révén is összekapcsolódhatnának, ezzel akár a két térség fejlesztésére is lehetőség nyílhatna.