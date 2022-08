Az intézmény udvarán lévő korábbi rekortán alapozás és a játékok már erősen elhasználódtak, ezért a fenntartó Nagykanizsai Tankerületi Központ pályázatot nyújtott be a felújításra. Ám ez nem nyert – de a hévízi helyhatóság az intézmény segítségére sietett és saját költségvetéséből mintegy 26 millió forintot biztosított a munkára.

Papp Gábor polgármester a tanévkezdés előtti bejáráson emlékeztetett: a kivitelező 500 négyzetméter rekortánalapot rakott le az iskolaudvaron, ami előtt eltávolították a régi játékokat, később pedig újakat helyeztek el, és a területet végül felfestették.

– Azt gondolom, ebben az anyagi szempontból szűkös időszakban is szükség van arra, hogy a városban működő iskolát segítsük, mint ahogyan tettük ezt az elmúlt években is, amikor már nem az önkormányzat volt az intézmény fenntartója – fogalmazott lapunknak a fürdőváros első embere. – Gyermekeinknek szüksége van egy megfelelő udvarra, igényes környezetre, és most olyan játékok kerültek ide, amelyek örömet okoznak majd a számukra, szolgálva az egészségüket, a szórakozásukat a szünetekben vagy éppen a napköziben, a délutáni foglalkozások során.

Papp Gábor kiemelte, a World 2000 Kft. kiváló munkát végzett, amelyhez hozzájárult a Gamesz is, hiszen közreműködésüknek köszönhetően hárommillió forintot takarított meg a város azzal, hogy a kollégák például kicserélték, újralécezték a padsorokat.

– Még egy feladat van hátra, méghozzá a támfalak lefestése, de ezt a diákokkal közösen oldjuk majd meg – tette hozzá a polgármester. – Ők rajzórákon, vagy éppen szabadidejükben olyan mintákat, ábrákat, színeket alkalmaznak majd, amilyeneket szeretnének, a szükséges anyagokat, eszközöket pedig a polgármesteri keretből biztosítom számukra. Természetesen e munkában is számíthatunk a Gamesz dolgozóinak segítségére.

Doucha Ferenc, a kivitelező World 2000 Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta: hosszas előkészítés után készült el „ez a csodálatos felújítás, amelynek köszönhetően nagyszerű, vonzó iskolaudvar alakult ki”.

– A legmodernebb technika felhasználásával, helyszínen öntött, öt centiméter rétegvastagságú anyaggal borítottuk a területet – mondta el a vállalkozó –, majd került ide például futókör, sakktábla, malom és több további játékelem is. Sokat segített, hogy a Gamesz munkatársai előzőleg eltávolították a régi anyagokat, s kitisztították, előkészítették a területet.