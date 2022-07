A „szentkirály” kifejezést nevükben őrző Kárpát-medencei települések találkozóján Pál Zoltán polgármester arról beszélt: „nagyon kevés olyan társulás, összekapaszkodás van, mint a 26 éve alakult Szent Király Szövetség”, amelynek határon inneni és túli tagjai minden esztendőben találkoznak, lelki társként. Kiemelte: ezek a települések majd’ 30 éven át kitartottak egymás mellett, függetlenül attól, hogy „önkormányzatok, polgármesterek, testületek jöttek-mentek”, s az újként csatlakozottak is felvállalták ezt a szellemiséget.

Ezeket a településeket mostantól címeres mementó szimbolizálja a Kerkaszentkirály központjában kialakított Nagy-Magyarország emléktérképen, s mint Pál Zoltán leszögezte, a település 700. születésnapját közösen akarták ünnepelni azokkal, akiket fontosnak tartanak, hisz „nemcsak önkormányzati barátság van az együttműködés mögött, hanem emberi, lelki kapcsolatok is”.

– Ez a 26 év megéri, hogy emléket állítsunk ennek a szövetségnek, s örömteli lenne, ha minden településen kialakítanának hasonlókat a minket összekötő eszmeiség szimbólumaként – fogalmazott a zalai település polgármestere.

Az avatáson Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő leszögezte, „ezen a találkozón az összetartozásunkat ünnepeljük, hangsúlyt adva a közös gyökereknek, identitásnak és hagyományoknak”.

– Ez a térkép azt is bizonyítja, hogy a magyarság továbbra is nagyobb léptékben gondolkodik, mint amit az 1920 utáni időszakban rákényszerítettek, hiszen összetartunk, egy nemzet vagyunk, 14-15 milliónyian – emelte ki a politikus, aki az amerikai és a brit történelemre is kitekintve úgy folytatta: mi tiszteljük a múltat, amit eleink ránk hagytak, s kötelességünk az értékeket megőrizni és átadni a következő generációknak.

Cseresnyés Péter szerint amíg a nyugati társadalmak folyamatosan veszítik, mi inkább megtartjuk, erősítjük identitásunkat, „s ez van a birtokunkban kincsként, amit őriznünk kell, ugyanis csak összefogva tudunk a mindennapokban úgy dolgozni és élni, hogy mindenfajta veszélyt közösen tudjunk elhárítani”.

Az országgyűlési képviselő arról is szólt, a határaink mellett dúló háborúval bonyolultabbá vált a világ, de nekünk a béke mellett kell állnunk, amelynek egyik feltétele, hogy mi megértsük egymást.