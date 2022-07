Szerencsére mindig akad mivel büszkélkedni, pedig kapcsolatuk jóval több, mint 40 esztendős, s éves váltásban rendszeresen ellátogatnak egymáshoz. A múlt év augusztusában a Zalaegerszegi Hagyományőrző Kertbarát és Kulturális Egyesület tagsága szinte teljes létszámmal tiszteletét tette Rinya-parti barátaik ötvöskónyi rezidenciáján, a napokban pedig az atádiak kerekedtek fel és buszoztak Zalaegerszegre. Igaz, a főhadiszállásként szolgáló botfai Erdődy-Hüvös kastélyban már jártak, de a felújított és bővített épület, a park így is szolgált újdonságokkal.

A kopjafák emlékparkjában Németh Miklós tájékoztatta a nagyatádi vendégeket

Forrás: Fincza Zsuzsa

- Közösségünk június 8-án ünnepelte megalakulásának 50 évfordulóját, amire természetesen meghívtuk zalaegerszegi barátainkat is. Elmondhatjuk, hogy élvezzük a városi önkormányzat támogatását, a kulturális központban tartott jubileumi rendezvényen is számos elismeréssel fejezték ki megbecsülésüket. A város legrégebbi civil szervezete vagyunk, az akkori 100 fős tagság mára sajnos 73-ra csökkent, az alapítókat már csak egyetlen tagunk képviseli - mutatta be az ötvöskónyi és az alsó-segesdi szőlőhegyen gazdálkodók alkotta társaságot Fillér Józsefné, a nagyatádi kertbarátok titkára.

Sok jó zalai és somogyi kertbarát kis helyen is elfér - a találkozót közös vacsorával, beszélgetéssel és bállal zárták

Forrás: Fincza Zsuzsa

- Természetes, hogy köszöntöttük őket, hiszen 2018-ban ők is velünk ünnepeltek az 50. "születésnapunkon". A nagyatádi egyesület az egyik legrégebbi és legbecsesebb kapcsolatunk, az évtizedek alatt személyes jó barátságok is szövődtek köztünk. Ezúttal is igyekeztünk, hogy maradandó élményt biztosítsunk számukra úgy a szakmai tapasztalatok gyarapítása, a művelődés, mint a kikapcsolódás terén - fogalmazott Mrakovics Miklósné, a zalaegerszegi közösség vezetője.

A szakmai "továbbképzés" a híres nagykutasi gyümölcsösben várt a somogyi kertbarátokra, kirándulóbuszukkal körbe járva megcsodálhatták a kifeszített jégháló alatt mintegy 30 hektáron gyümölcsét érlelő almafa-rengeteget, a már letermett és az éppen szüretelés alatt álló barackfákat, s hosszasan tanakodtak, vajon milyen fajtából és miként telepítették, nevelték, metszették, szüretelték az addig tekintélyes nagyságú, terebélyes lombú faként ismert karcsú, huzalokra kifeszített ágú "mini" cseresznyefákat? Többen el is határozták, hogy odahaza tüzetesebben megismerkednek az intenzív cseresznyetermesztés rejtelmeivel, hátha nekik is beválna...

Nagyatádi kertbarátok zalaegerszegi kísérőikkel és Gyerkó Gábor polgármesterrel (térdel) az egervári templomban

Forrás: Fincza Zsuzsa

Tavaly a zalaegerszegi kertbarátok számára nagy élmény jelentett Nagyatád több mint 250 éves katolikus templomában és a szerzetes rendház emlékhelyén tett látogatás, viszonzásképpen az 1400-as évek végén épült és az 1700-as évek közepén újjáépített egervári templomot szemelték ki, amit a településsel együtt Gyerkó Gábor polgármester mutatott be. Nagyatád méltán nemzetközi hírű nevezetességei közé tartozik a szoborpark, amelyet a város nagy gondossággal felújít és karbantart - a kertbarátok is "örökbe fogadtak" egy köztéri alkotást. Ha a gébárti szoborparkunkkal olyan mértékben nem is, de a kézművesek házában évente munkálkodó faműves tábor résztvevői által elkészített kopjafák emlékparkjával a vendéglátóknak is akadt dicsekedni valója. A látnivalókról, a gébárti tó és a szabadidőközpont történetével együtt a legilletékesebb, Németh Miklós, volt zalaegerszegi városi főkertész, a kertbarát kör vezetőségi tagja adott tájékoztatót.

Városnézés fagylaltozással egybekötve

Forrás: Fincza Zsuzsa

A kirándulás a Dísz-téren fagylaltozással egybekötött rövid városnézéssel zárult, a társaságot barátaik a botfai kastélyban estebéddel várták, s a találkozóra zenével, nótával, tánccal tették fel a koronát