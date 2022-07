Az utolsó hasonló programot 2012-ben tartották, és már volt igény egy újabbra, így dr. Csikós Andrea Dóra polgármester úgy döntött: itt az ideje újra összehívni és megvendégelni a falu régi és új lakóit. A szervezők hosszú hónapokon át keresték a faluból elszármazottakat. Akiket sikerült megszólítani, örömmel fogadták a meghívást. Érkeztek is szép számmal.



A munkából a fiatalok is kivették részüket: kiszolgálták, kalauzolták a vendégeket és a fellépőket. Közel harminc háziasszony száraztésztát – linzert, sós süteményt – sütött e jeles napra. Cséry Gergő plébános délben hálaadó szentmisét mutatott be a község élő és elhunyt tagjaiért. Az elszármazottak megvendégelése után a polgármester köszöntötte a vendégeket. Beszédében felidézte, mit jelent életünkben a falu, ahol élünk. Elmondta a településhez való személyes kötődését „gyüttmaradt” polgármesterként. Kiemelte a Margaréta Nőklubhoz való ragaszkodását, s reményét fejezte ki, hogy e napot mindenki szép emlékeiben őrzi meg. Elmondta: továbbra is szívesen látják azokat, akik Zalaszentmihályon szeretnének élni, letelepedni.



A rendezvényen felléptek a pölöskei néptáncosok, a zalaszentmihályi iskolások és óvodások, a Zala Senior néptánccsoport, a Bajnóca gyermekcsoport, a Zalai Balaton-part Ifjúsági Fúvószenekar, a KisKocsi zenekar, Éder Gabee énekes és a pacsai Nőszirom. A sztárvendég Szulák Andrea volt, az esti bálban a Pulzus zenekar szolgáltatta a talpalávalót.