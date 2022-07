Érdeklődésünkre Bedő Róbert, Csesztreg polgármestere elmondta, hogy a korábbi veszélyhelyzet és a létszámkorlátozások miatt településükön az elmúlt 2 évben a falunap időpontjában, július első vasárnapján kizárólag helybeli kötődésűek részvételével családi napot rendeztek, aminek szintén nagy sikere volt, ám idén már újra a megszokottak szerint ünnepelhetett a település apraja-nagyja a falunapi rendezvényen. Szombaton délelőttre 10 kilométeres túrát szerveztek a község határában, este pedig bállal zárták a napot.

A falunap sztárvendége az Irigy Hónaljmirigy együttes volt Fotó: A szerző

A vasárnapi programban több meghívott előadó is fellépett a közönség örömére, köztük volt Dj. Szatmári és Szakos Andi, Jurina Bea és Szilinyi Arnold, akik ismert operett és retró slágereket énekeltek, majd az Irigy Hónajmirigy csapatának nagysikerű, szórakoztató előadása zárta a sort. A vendégek mellett a helybéli Black Fit& Jumps kangoosok is színpadra léptek bemutatójukkal. A kulturális műsorba fellépői közé beiktatták az idei megye I. osztályú labdarúgó bajnokságban harmadik helyen végzett helyi csapat éremátadóját is, melyen részt vett Vigh László országgyűlési képviselő, miniszteri biztos és Józsi György, az Magyar Labdarúgó Szövetség Zala megyei igazgatója.

A helyi kangoosok is felléptek Fotó: A szerző

A műsor ideje alatt az esti órákig kirakodóvásár, körhinta, a gyermekeknek ingyenes ugrálóvár, óriáscsúszda, vízi dodgem biztosította a felhőtlen szórakozást, illetve jelen voltak két szerkocsival a lenti tűzoltók is bemutató céllal. A napot a Lenti - Csesztreg öregfiúk mérkőzés zárta.