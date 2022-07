Nagypáli országszerte, de nemzetközi színtéren is jegyzett falu az előrelátást bizonyító Zöld Út Program révén, amely már 1998-ban a megújuló energiák használatát tűzte ki célul, úgy, hogy a számos díj, elismerés mellett ma már előfordul, hogy egy-egy napon több áramot termelnek a napelemes berendezések, mint amennyit felhasználnak. A legújabb fejlesztési elképzelés épp ezért a hidrogénes energiatároló berendezés telepítése.

A közélet, a közösségi élet szervezése már tizenéves kollégista korában a feladatává vált, hiszen másodéves középiskolásként diáktanács titkári teendőket bíztak rá, a diákönkormányzat tanította a döntéshozatal mechanizmusára, a közösen, önállóan megoldott feladatok adta sikerek megélésére.

Ez az érdeklődés, elköteleződés folytatódott a katonaságnál – mondja Köcse Tibor. – A fegyelem, a megbízhatóság, az életre meghatározó közös élmény, a felelősség az életem része lett. A rendszerváltás után némileg átalakultak a közösségi folyamatok, az újjászervezés is kihívást jelentett az én generációmnak. A könnyűzene, a falusi hagyományőrzés felújítása és a sport volt ennek a törekvésnek a terepe. Sok örömmel, némi nehézséggel járt, ám azok leküzdése is motiválta az embert. Ha sikerült olyan szerveződéseket létrehozni, amelyek már önállóan szolgálták a köz javát, az jó érzés volt. Említhetem az önkéntes kistérségi társulásokat, a miénknek több évig elnöke is voltam.

A megyei közgyűlés tagjaként is mint a vidékfejlesztési bizottság vezetője a zalai falvak modernizálását tartotta szem előtt, a megye akkori rendezési terve 20 év után is megállja a helyét. Azt mondja, nem lehet a múltban élni, sem arra várni, hogy valaki megmutassa az utat, ő legalábbis igyekszik mindig előre nézni, figyelni a világ változását, beépíteni az innováció eredményeit.

– A tudomány irányait figyeljük, a gazdaság változásaira reagálunk, kapcsolatokat építünk, tanulunk a nemzetközi színtéren. A megújuló energia használatának tapasztalataiért akár Marokkóig, Szudánig is elmegyünk, a másik oldalon pedig segítjük egymást. A testvértelepülési kapcsolati háló Erdélyig, Kárpátaljáig nyúlik, de 8 éve ott vagyunk a nemzetközi polgármester szövetségben, és a 11 országot tömörítő, francia bejegyzésű innovatív települési egyesületben, amit rotációs elnöklés révén 3 évig én is vezettem. Most Portugáliával építünk kapcsolatot, ahonnan szintén jó gyakorlatokat szeretnénk hazahozni.

A nagypáli megújuló energiatermelése révén egyetemisták érkeznek az ELTE-ről, a műszaki egyetemről, szakdolgozatok születnek az itt folyó innovációról, az energiaparkról. 20–30 évre előre elkészítettük az energiastratégiát, enélkül már nem is lehet részt venni a környezetvédelemmel kapcsolatos EU-s pályázatokon. A folytatás a Zöld Út a Jövőbe program, amelynek a törekvését a falu lakói is jól értik, a polgármester mellett dolgozó csapat profi a pályázatírásban, megvalósításban.

– A községben ma hat civilszervezet működik, fiatalok, idősek, polgárőrök, tűzoltók, környezetvédők, hagyományőrzők dolgoznak a közös sikereken – mondja.

A feladatok világosak, a falufejlesztők bizalommal dolgoznak együtt, a vezetői inspirációk ismeretében. A siker záloga a kollegialitás, a közös erőfeszítés, a közös gondolati ív. Ez ügyben csapatmunka zajlik. Köcse Tibor azt vállalta, hogy bármikor rendelkezésére áll a község lakóinak, őt akármelyik napszakban fel lehet hívni.

– Úgy tartják, egy falu erejét a három P: pap, polgármester, postás adja. A vezetési elv egyszerű, a közös elképzelések megfogalmazását döntések követik, a feladatokat alulról, felülről egyszerre kezdjük megoldani.

Kikapcsolódás, magánélet? Mi tölti fel, mi szakítja ki a napi rutinból? Mivel termeli vissza az energiát?

– Két lányom, négy unokám van, két kisfiú, két kislány. Ezzel el is mondtam, hogy a család a háttér, a hétvége az övék. Segítünk, amikor csak tudunk, én szívesen végzem a ház körüli, kétkezi munkát, mert kikapcsol. A terveim mindig ott futnak a háttérben, kora reggel szoktam kicsit átgondolni őket, az az a napszak, amikor termékenyek a gondolataim.

Mit javasol azoknak, akiket a közélet érdekel?

– A terveket szövetségesekkel oldják meg, építsenek széles körű kapcsolatokat, tanuljanak mindenkitől, akitől lehet, legyenek nyitottak a világ fejlődése iránt. Ha elkötelezték magukat a köz szolgálata mellett, arra készüljenek, hogy azt nem lehet az első kudarc után szögre akasztani, a közösség bizalmát ne veszítsék el. Az ember, ha hisz a jó terveiben, addig megy, amíg meg nem valósítja.