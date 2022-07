A sportolj tudatosan az erdőben! program Fedezd fel hazánk távoli erdőit! eseménysorozat nyári állomásán a Kanizsai Futóklub népes csapata, valamint kutyás futók az erdőkkel körülhatárolt dél-zalai lankák között melegítettek az indulás előtt. Az esemény részleteiről, Kovács Ferenc, az Országos Erdészeti Egyesület erdei sportok szakosztályának elnöke beszélt. Elmondta: szerették volna a futókat közelebb hozni az erdőhöz, egyáltalán az erdészethez, az erdő gazdálkodáshoz, hogy mélyebb információkat szerezzenek. A futók közül sokan csak úgy tekintettek az erdőre, mint a sportjuk helyszínére, egyfajta "szabadtéri konditeremre". Kevésbé értették, látták, hogy mi zajlik az erdőben, s nem mozogtak otthonosan a fák között.

- Évszakonként az ország különböző tájaira látogatunk, hogy erdei családi sportnapokon népszerűsítsük az erdei futást - folytatta. - Ráadásul vezetett közösségi futással tesszük mindezt, ezúttal 5 és 12 kilométeres távokon. A könnyedebb tempótól a nehezebb terepekig járjuk be az erdőt, segítséget az erdészek nyújtják, akik érdekességeket is megosztanak a nevezőkkel. Például a favágásokról, az erdei utakról, de az erdészek munkájáról is szó esik, s ezután a komplex tudás birtokában a futók otthonukként tekinthetnek az erdőkre. A mottónk: "Amit ismerünk azt szeretjük, s amit szeretünk, azért hajlandóak vagyunk tenni is."

Steyer Edina, a Zalaerdő Zrt. PR ügyintézője hasonlóan gondolkozott, hiszen a Kanizsai Futóklub tagjaként is szívügyének érzi az erdő védelmét, ezért szívesen csatlakozott a programhoz. Amikor csak teheti a szabadban fut, gyakran a fák között is falja a kilométereket. A programhoz a klubbal együtt csatlakoztak és most az Obronak körüli erdőkben előre kijelölt, biztonságos útvonalat teljesíthettek a résztvevők. Akik nem futnak számukra pedig egy szintén izgalmas, hét kilométeres teljesítménytúrát szerveztek, mely ugyancsak nagy élményt jelent.