Aki ezt nem érti teljes biztonsággal, nehezen adaptálódik a világhoz. Az új kihívásokról képet kaptunk a koronavírus-járvány idején, a kényszerű tanulás fel is gyorsult. De vajon hogyan tudják az iskolák átadni egymásnak az e téren villámgyorsan megszerzett tapasztalatokat?

Van válasz a kérdésre.

A MenSI (Mentoring for School Improvement – Tanácsadás az iskolai fejlesztésekért) programban az intézmények közötti tudásmegosztás érdekében létrejött egy nemzetközi oktatási hálózat; amihez 20 magyarországi iskola csatlakozott, Zalából csak a baki Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola került az európai programba. Néhány napja itt tanultak az együttműködési iskolaháló vezetői, tanárai. A programban zöld színnel jelölt iskolakör tagja a Gandhi Gimnázium, Kollégium és AMI – Pécs (iskolakör-vezető), a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája, a szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a budapesti Üllői úti Magyar–Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

– Dr. Cathy Gower, a Brightoni Egyetem Pedagógiai Karának dékánja a program utolsó állomására érkezik hozzánk, ekkor szintetizálunk, s egy mikrocsoportos óra keretében digitális kompetenciafejlesztést láttatunk a csoport tagjaival. Az írás-olvasást megalapozó térbeli tájékozódást támogató mozgáskottaóra az óvoda és az iskola közti átmenetet szolgálja, ezt a kollégák is kipróbálhatják. Tanórán kívüli tevékenység az O. K. É., azaz az Olvasó Kölykök Éjszakája. Különleges körülmények között válik izgalmassá az olvasás, éjszaka az adott könyvhöz kapcsolódó játékokat játszunk digitális eszközökkel – mondta Andrássy Tiborné, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc tagiskolája tagintézmény vezetője.

Hozzátette, jövőre önálló tantárgy­ként vezetik be a pénzügyi ismereteket, ehhez ötletet ad a baki Fabatka.

– A szekszárdi iskolák versenyhelyzete PR-tevékenységet igényel, erről adtunk képet. A beiskolázási projekthez használjuk a közösségi médiát, az oldalakat kedvelik a szülők, ez meg is látszik a létszámadatokban – folytatta Pekari Bernadett, a szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI intézményvezetője. – Hiszünk abban, hogy minden gyerek tehetséges valamiben, erre épül a nemzetközi tapasztalatokat hasznosító tehetséggondozó filozófiánk. Használjuk a 8 intelligenciatípus Gardner által megalkotott sémáját, a nyelvi, a logikai, a térbeli, a mozgásos, a zenei, a természeti, a társas és a személyes intelligenciát keresve, találva meg a gyerekekben. A legtöbb faktort szeretnénk mozgósítani a kisdiákokban. Francia mintára készítettük a tehetségműhelyt. A tehetség­azonosítás Gyarmathy Éva által fejlesztett módszer: „kíváncsi láda” vagy „vár” segítségével figyeljük a gyerekeket, de mivel azonosulunk a Czeizel-féle sorsfaktorral, nem kategorizálunk. A „tehetségcsillag” saját fejlesztés, a gyerekek 80 lehetőségből maguk választják ki a számukra érdekes, vonzó képeket a mágnestábláról, az úgynevezett mondatbank pedig a legerősebb tulajdonsá­gaikat azonosítja.

Hat ország oktatási minisztériuma (Belgium-Flandria, Csehország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Portugália) vesz részt a MenSI hálózat kialakításában és a vizsgálatban. A programot Magyarországon az Oktatási Hivatal koordinálja. Az OH képviseletében Lévainé Müller Katalin osztályvezető vett részt a baki tapasztalatmegosztó napon.

– Összefoglalná az oktatási innovációkat bemutató folyamat hazai és nemzetközi vonatkozásait?

– Az Oktatási Hivatal konzorciumi tagként vesz részt a MenSI nemzetközi projektben, amely azt vizsgálja, hogy az iskolák közötti különböző mentorálási módszerek hogyan tudják támogatni az innovatív, digitális tanítási gyakorlatok elterjesztését az általános és középiskolákban. A fő feladat az intézményi szintű társas tanulási modellek beválásvizsgálata, elsősorban az IKT-s jó gyakorlatok állnak a középpontban. A vizsgálat fókuszai: felülről induló és alulról induló kezdeményezések, ösztönzők, tudásátadást segítő digitális eszközök. Az eredmények terjesztése, kommunikálása mellett tényleges ajánlásokat várunk a vizsgálat eredményeként tudásmegosztó iskolacsoportok (iskolakörök) költséghatékony és eredményes koordinálásához. Országosan 4 mentoráló intézményt választottak ki, ezek 4-4 további intézményt támogatnak a program során, így összesen 20 iskolát vontak be az Oktatási Hivatal Pedagógiai Oktatási Központjainak szakmai ajánlása alapján.

– Milyen személyes tapasztalatot szerzett Bakon?

– Az iskolakör négy intézményének képviselőivel együtt érkeztünk Bakra, hogy megismerkedjünk az intézményben alkalmazott jó gyakorlatokkal. Látható, hogy a helyi tantestületben a folyamatos szakmai fejlődés igénye nagyon erős. Külön kiemelném a tantestület példamutató szakmai egységességét. Egy-egy módszert nem egy-két kolléga alkalmaz a napi munkája során, hanem a teljes tantestület elköteleződött a bemutatott programok mellett. A tanulók személyre szabott fejlesztése, a nyugodt légkör, a kiegyensúlyozott tanulási környezet biztosítása kiemelt szerepet kap.

Máté Dániel, a budapesti Üllői úti kéttannyelvű iskola pedagógusa elmesélte, 14 éve működnek angol két tanítási nyelvű iskolaként a budapesti Üllői úton. Nyolcadik végére a tanulók 88 százaléka nyelvvizsgával távozik a kőbányai iskolából, ez országos szinten kiemelkedő eredmény. A karantén alatt fejlesztették tovább a digitális oktatási formát, ami az angol nyelven folyó oktatásnak úgy tett jót, hogy a tantestületből létrejött munkacsoport digitális alkalmazásokat állított össze a kollégáknak. Ma már a hagyományos órákon is használják.

– Az Egri csillagokat térkép segítségével dolgoztuk fel legutóbb, a telefonjukon találtak feladatokat, ezért nagyon élvezték az órákat. A tudásbázisunk pedig valójában tantárgyak szerint felosztott tudástár, szövegek, vetített képes előadások, ppt-k, feladatlapok, dolgozatminták halmaza, amit mindenki használhat, s nem is veszik el többé.

– Baki élmény?

– Rájöttünk, hogy kissé agresszívan kommunikálunk, ezen változtatnunk kell – utal a budapesti tanár az EMK-ra.

– Több intézményegységgel szereplünk a programban, ez az általános és gimnáziumi képzés, a kollégium, a művészeti és nemzetiségi oktatás – csatlakozott a megszólalókhoz Ignácz István, a pécsi Gandhi Gimnázium igazgatója. –Emlegetjük a számítógéppel kelő, fekvő Z-generációt. Nos, a mi többszörösen hátrányos helyzetű diákjaink nem tartoznak közéjük. Ha kikerülnek az iskolából, szembetalálják magukat a digitális tér sokkjával. Ezért kezdtük el a digitális iskola felépítését, amit a magunk képére formáltunk. Öt év munkája van benne. Külső, belső képzések sora, feltételek teljesítése, eszközök beszerzése kíséri az utat, ma már minden gyerek a saját laptopján dolgozik, amit az iskola biztosít. Ez 200 számítógépet jelent. Így szinte minden óra informatika is egy kicsit. Sokféle platform, alkalmazás, applikáció rendelkezése áll. A digitális kompetenciamérés során vizsgázott a géppark először.

– Számunkra az volt imponáló, ahogy a lehetőségeket kombinálja a Gandhi-gimnázium – jelezte Garamvölgyi György, a baki iskola igazgatója.

– Ember- és időigényes dologról van szó, a rendszergazda intenzív figyelmét igényli. Nyáron személyes jelenlét nélkül írtunk közös tankönyvet. De a hús-vér tanárt nem helyettesítheti semmi sem.

Garamvölgyi György végül házigazdaként számolt be:

– Mentorált intézményként mint az Oktatási Hivatal bázisintézménye mutattuk az iskola innovációit. Az erőszakmentes kommunikáció (EMK) gyakorlatát, egy alternatív értékelési módszert, a Fabatkát és tanuláskönnyítő módszereket adtuk át e módon a kollégáknak. Előbbi a Zalai Hírlap olvasói előtt is ismert. A Fabatka keretén belül a gyerekek az elmaradt, el nem végzett feladatokat szorgalmiakkal válthatják ki úgy, hogy az így megszerzett alternatív fizetőeszközzel a végén vásárolhatnak. Egy tanulást könnyítő programot is alkalmazunk – ezt is megnézhették a vendégek –, amely az értelmi képességek, a kis- és nagymozgások együttes fejlesztését szolgálja.

A koordinációs és támogatási akciót (2020. november – 2023. február) az Európai Bizottság finanszírozza. A cél több mint 100 mentor- és mentorált iskolából álló hálózat létrehozása, szakmai kihívások kezelése.