Lapunkban is beszámoltunk róla már, hogy a Nemzetközi Cselgáncsszövetség kezdeményezésére, a Magyar Csel­gáncsszövetség és az ukrán partnerszövetség szervezésében, valamint a magyar kormány támogatásával 300 ukrán, dzsúdóval foglalkozó, az ukrán hadműveleti területeken, háborús övezetben élő tizenéves fiatal érkezett hazánkba május közepén. Zalaegerszeg dzsúdóegyesülete 30 gyermeket fogadott, őket a Teleki Blanka Kollégiumban helyezték el kísérőikkel, edzőikkel együtt. Azóta amennyire lehetett, beilleszkedtek, nemcsak a tanulásban segítik őket, folynak az edzések, sportrendezvényeken vesznek részt.



Németh Dezső, a Ganz Ábrahám Technikum Munkácsy-szárnyának igazgatóhelyettese lapunknak arról számolt be, hogy intézményük is igyekszik támogatni a gyerekeket. Minap vetődött fel, miszerint fodrászra lenne szükségük a fiúknak, s mivel az iskolájukban fodrásztanulókat is képeznek, így kézenfekvő volt a lehetőség. A technikum 11. osztályos diákjai a szünidő előtti szinte utolsó gyakorlatként vállalták a frizurák elkészítését. A Vargáné Kiss Csilla szakoktató által irányított diákok a nyelvi nehézségeket is leküzdve értették meg a vendégek kívánságát, azaz mutogatva és az internetes fordítóprogram segítségével rendelhettek maguknak frizurát a fiatal cselgáncsozók.