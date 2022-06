A templom a Szentlélek eljövetele titulust viseli. Tavaly – az építés 25. évfordulója után – sor került a templom belső felújítására, mely során nemcsak új színeket, hanem oltárképet is kapott az Isten háza, illetve a padokat is renoválták. Az oltárképet, amely természetesen a templom titulusának megfelelően a Szentlélek kiáradását jeleníti meg, Czanik Ferenc kapuvári festőművész készítette, akit megbíztak az új stációk megalkotásával is. (A korábbi stációk ugyanis a 19. század végéről valók, és sem színben, sem stílusban nem illettek a megújult templombelsőhöz.) Azóta ezek ugyancsak realizálódtak, most pedig két újabb oltárképpel gyarapodott a templom, ezek szintén a kapuvári alkotót dicsérik.



Vaslabán Csaba plébános lapunknak elmondta: most elkészült még két oltárkép (ezek Szent Mihály és Szent Gábor arkangyalt ábrázolják), me­lyek kiegészítik a tavalyi központi képet. Mindeközben színvilágban ez utóbbit is hozzáigazították a stációk és az új képek színvilágához. Az oltárképeket az ünnepi, búcsúi szentmise keretében szentelte meg az atya, majd agapéra, kötetlen beszélgetésre került sor.