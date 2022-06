Akár az otthon található hulladékokból is elkészíthetjük a rovarhotelünket: fakérgekből, faágakból, szalmából, dióhéjból, lyukacsos téglából, cserépből, kilyuggatott fából, tojástartóból. A sokféle anyag, sokféle felület többféle rovar szempontjainak felelhet meg, hiszen nem minden faj szereti ugyanazokat a körülményeket.

Nemrég a bödeházi könyvtár, illetve Bedő Andrea polgármester kezdeményezésére a Közösségek hete alkalmából két rovarhotelt építettek e program résztvevői, köztük a lenti városi könyvtár munkatársai Árvay László iparművész segítségével. Az egyik rovarhotel Bödeházán maradt a kultúrpajtában, a másik Lentiben, a városi könyvtár előtt kapott helyett.



– Napjainkban a környezettudatos szemlélet kialakításában a közművelődési intézményeknek egyre nagyobb szerepük van – mondta Lapath Gabriella, a könyvtár vezetője. – Így intézményünknek is fontos célkitűzése az, hogy érvényesítsük a zöldkönyvtár-­szemléletet, népszerűsítsük a környezettudatosság elveit. Ennek állomásaként természetes anyagok beépítésével készítettük el a könyvtárunk elé kihelyezett rovarhotelt, hogy mintaként is szolgálhasson másoknak, hogy minél többen tegyünk kisebb-nagyobb lépéseket környezetünk megóvása érdekében.



A rovarhotel olyan ember által kialakított építmény, amelynek célja, hogy optimális körülményeket teremtsen a rovaroknak. A rovarhotelek mérete, kialakítása és anyaga igen sokféle lehet, és léteznek kifejezetten bizonyos fajoknak kialakított hotelek is, mint például a darázsgarázs, a méhecskehotel vagy a lepkeház. De miért van szükség arra, hogy a madarakról való gondoskodás, a madáretetők kertekben való elhelyezése mellett a rovarokra is figyelmet fordítsunk?

– Az emberi tevékenység folyamatosan szorítja vissza a rovarok természetes élettereit, pedig a rovarok jelentősen hozzájárulnak élővilágunk egészséges egyensúlyban tartásához – folytatta a könyvtár vezetője. – A rovaroknak köszönhetjük többek között, hogy számos élelmiszer az asztalunkra kerülhet. A méhek, pillangók és éjjeli lepkék a növények beporzásában segédkeznek. A rovarok a tápláléklánc szerves részei: ragadozóként és táplálékként is megvan a helyük és pótolhatatlan szerepük. A katicabogarak például apró puhatestű kártevőkkel táplálkoznak, levéltetvekkel, atkákkal, így járulnak hozzá kertünk növényeinek egészségéhez. A jól kialakított, természetes anyagokból készült szálláshelyeket a rovarok, köztük a beporzó fajok, szívesen elfoglalják, hiszen abban táplálkozni és szaporodni tudnak.



A rovarhotel szolgálhat rövidebb-hosszabb időre átmeneti szállásul például az időjárás viszontagságai ellen, télire vagy végleges otthonként is. A korhadó növényi részekkel táplálkozó rovarok számára a rovarhotel táplálékot is biztosít.

Jelenthet veszélyt az emberekre? A támadékony és fájdalmas szúrású, családokban élő darazsak és a házi méhek nem tudnak beköltözni a rovarhotelek szűk járataiba, mert nincs hely a lépek megépítésére, tehát őket nem vonzza.