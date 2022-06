A Sopron Basket női felnőtt csapat és a Soproni Kosárlabda Akadémia között érthetően jó a kapcsolat, ezért Gáspár Dávid a kiemelt tehetségnek tart edzést heti három alkalommal. Emellett a felnőtt csapat keretéhez tartozó fiatal játékosnak a tréningjét kontrollálja.

- Persze jut idő a feltöltődésre, pihenésre is, sokkal stresszmentesebb időszak, hiszen nincsenek mérkőzések - mesélte. - Vezetőedzőként még egy éves szerződésem van a Sopronnal, a következő évi együttes már összeállt, a játékoskeret kialakult. Nyilván részben már gondolkodunk azzal kapcsolatban, hogy milyen játékot játszunk majd az új, hat játékos érkezésével. Ezek a változások szükségszerűek voltak, de sok munka áll még előttünk.

Gáspár Dávid Nagykanizsán született, óvodába és az általános iskola alsó tagozatának egy részét a dél-zalai városban végezte. Erre az időszakra szívesen tekint vissza, hiszen a sport alapjait itt kapta meg.

- Óvodásként úsztam, mely szenvedély egészen harmadik osztályos koromig kitartott - mondta. - Közben szerettem volna valamiféle labdajátékot kipróbálni, ebből a labdarúgás mellett a kosárlabdát is kipróbáltam. Utóbbi iránti vonzalom érthető volt, hiszen édesanyám, Badacsonyi Ágnes a MÁV-NTE, majd a ZTE csapatában is játszott. Mindig példaként tekintettem rá, s szerettem volna a kosárlabdában bizonyítani. Viszont mellette imádtam rúgni a bőrt, sőt edzésekre is jártam.

Az első versenyhelyzetek és kihívások örök élményként maradtak meg számára. Jól emlékszik, hogy úszásban mindig az adott futam megnyerésére koncentrált, s kudarcként élte meg, ha a döntőben lemaradt a dobogóról. Viszont a csalódás helyett inkább motivációt érzett, hogy a következő viadalt már megnyerje.

- Nagykanizsáról Zalaegerszegre költöztünk, ahol a Petőfi-iskolába kerültem egy testnevelés tagozatos osztályba - folytatta Gáspár Dávid. - Alapvetően az atlétika, magas szintű testnevelés képzés és a labdarúgás volt jelen a fiúknál. Mindennapos testnevelés mellett edzéseket látogattam. Annyi mindent kaptam az atlétikától, a mozgáskoordináció, a futás, az ugrások és dobó technika sokat segítettek a kosárlabdázásban is. Nem tennék másképp, sőt ez a sorrend: úszás, testnevelés órákon az alap vázizom felépítése és az atletika olyan alapot ad a gyermeknek, melyre bármilyen sportágat nyugodt szívvel fel lehet építeni.

Gáspár Dávid a stafétát a nagykanizsai Horváth Ferenc "Frédy" hőlégballon pilótának adta át.