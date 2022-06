S mert a Csertán-suliban minden a gyerekek körül forog, a Bodza tanyán rendezett pedagógusünnepet is vidám diáknappal kötötték össze.

A települések vezetésének támogatásával a rendezvény szervezését a szülői munkaközösség vállalta fel. Elnöke, Krániczné Málics Csilla és Kutai Erzsébet, Nemesapáti közművelődési asszisztense lapunknak elmondta, hogy első alkalommal, de hagyományteremtő szándékkal rendeztek tanítóknak-tanulóknak közös ünnepséget, hogy ezzel is kifejezzék, milyen nagyra becsülik a pedagógusok munkáját. Hiszen, mint köszöntőjében Mérnyei Sándor, Nemesapáti polgármestere is kiemelte: a gyermekek tanításával, nevelésével a felnőtt ember alapjait, a társadalom fundamentumát építik az iskolákban, Pereszteginé Cziráki Katalin, Alsónemesapáti polgármestere pedig az egyik legnehezebb, de legsokoldalúbb hivatásnak nevezte a pedagógusok munkáját. Bár az önkormányzatok nem fenntartói az iskoláknak, mégis falujuk legfontosabb intézményének tartják, s minden lehetőséget, pályázati alkalmat kihasználnak, hogy hozzájáruljanak a fejlődéséhez.

Forrás: Fincza Zsuzsa

Aminek látszik is az eredménye: az Alsónemesapátiban a felső, Nemesapátiban az alsó tagozatot oktató iskola körülményei, felszereltsége semmivel sem marad el a városi iskoláktól. Ehhez társul még a két falu gyermekközpontú szemlélete, az egészséges környezete, a kis létszámú osztályok, ahol elegendő idő és figyelem jut minden tanulóra. Ennek is köszönhető, hogy a hivatalos beiskolázási körzetükön kívül Zalaegerszegről, Alibánfáról, Pethőhenyéről, Almásházáról és Bezerédről is íratnak be gyerkőcöket a Csertán-suliba.

Szabó Katalin iskolaigazgató fontosnak tartotta megemlíteni, hogy intézményükben a 15 pedagógussal és az óraadókkal 100 százalékos a szakos ellátottság, méltán büszkék közösségükre, amely ma is a klasszikus értelemben vett „lámpás” a települések életében.

A pedagógusokat tanítványaik Gaál Annamária gardírozásában kedves műsorral, a szülői munkaközösség és a falu képviselői virággal köszöntötték. Szabó Katalin iskolaigazgató átadta kollégáinak a Zalaegerszegi Tankerületi Központ ajándékát is.

Az egész napos program a köszöntés előtt és után is a gyerekekről szólt: diákolimpia, a Tarsoly Erdélyi Mezőségért Egyesület jóvoltából táncház, agyagozás és egyéb kézműveskedés nyújtott vidám elfoglaltságot. Tárt ajtókkal fogadta az érdeklődőket egy rendőrautó, a pacsai mentőállomás két dolgozója, Póczak Zsolt és Vincze Zsolt pedig elsősegélynyújtásra, életmentésre oktatta a gyerekeket. Az izgalom akkor hágott igazán a tetőfokára, amikor Tuboly Kálmán főhadnagy vezényletével bemasíroztak a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület katonái, s a gyerekek Sümegi László őrmester történelmi ismertetője és különböző bemutatók mellett megtapasztalhatták, hány decibellel durran a sortűz a korhű, elöltöltős puskákból, amelyeket amúgy közelről is szemügyre, sőt, kézbe is vehettek.

A környező vállalkozások támogatásának, a szülők összefogásának köszönhetően ebédelni sem kellett hazamennie senkinek, Bódis Nikolett Viola és Bogdán Klaudia vezetésével 20 kilogramm lisztből készült a lángos, jókora kondérban főtt a babgulyás, amit Németh Lászlóné Gyöngyi, a nemesapátiak iskolaőre osztott ki. A desszert sem maradt el: a gombóc fagyit is vállalkozó ajánlotta fel.