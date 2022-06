– Úttörőként, Zala megyében, sőt, a régióban is először és egyedüliként vágtunk bele a kreatív ágazat technikumi szintű oktatásába. Az 5 éves technikusi kurzus első 2 évében az ágazati alapoktatás történik, az elsőben heti 3, a másodikban 6 óra gyakorlati oktatással. Az első évvel elégedettek lehetünk, de nemcsak szakmai területen, hanem összességében is, hiszen a 9/C tanintézetünk egyik legjobban teljesítő csoportja, az osztály felének 4 egész felett lesz a tanulmányi átlaga, de a többiek is erősen megközelítik – újságolta büszkén Pusztai Zsuzsanna iskolaigazgató, hozzátéve, hogy a következő tanévben a tapasztalatokat kamatoztatva még jobb eredményre számítanak, s az ősszel kezdő évfolyamra Zalán kívül Vas és Veszprém megyéből is jelentkeztek fiatalok.



– A kreativitást, kézügyességet, fantáziát és sokoldalú érdeklődést igénylő ágazat iskolánkban oktatott dekoratőr és divattervező szakirányai máris népszerűek a fiatalok körében, az utóbbi igazi kuriózumnak számít, hiszen akár nemzetközi karriert is befuthat egy tehetséges, szorgalmas divattervező – tette hozzá Kónyáné Tömpe Lívia igazgatóhelyettes.



– Nagyon jó közösséggé forrt össze az osztály, sokat fejlődtek az egy év alatt, ügyesek, igyekvőek, ennek köszönhetően úgy az általános ismereti, mint a speciális szakmai tantárgyak területén kimagasló eredményeket értek el – folytatta a diákok dicséretét Berta Beatrix osztályfőnök.

Hasonló jó véleményt fogalmaztak meg az óraadók, Krajczár Béláné, a divattervezők gardírozója és Müller Imre művésztanár, aki a dekoratőrök gyakorlati tudását is pallérozta. A dekoratőrök fejlődését a rajzok, a számítógépes grafikák mellett egy közösen készített nagyméretű fali dekoráció, Picasso Guernica című világhírű fekete-fehér festményének színes parafrázisa, a leendő divattervezőkét tervek, modellek, felöltöztetett babák és a bemutatón viselt saját tervezésű és készítésű szoknya jelképezte.



– Kellő hangsúlyt fektetünk a diákok művészeti képzésére is, néztünk közösen kiállítást, értelmeztük a műveket, tanultunk művészettörténetet, rajztechnikát, izgalmas volt látni, ahogy tanulóink egyre bátrabban kibontják egyéniségüket – avatott be a folyamatba Müller Imre művésztanár.



– Eleinte nem szerettek varrni, de nemcsak belátták, hanem maguktól is rájöttek, hogy csak az válhat igazán jó és elismert divattervezővé, aki meg is tudja valósítani, amit kigondol – jegyezte meg Krajczár Béláné.



A diákok tanáraikhoz hasonló jó érzéssel fejezik be az első „kreatív” osztály első évfolyamát. Varga Jázmin például elárulta: nem gondolta volna, hogy milyen jól megy neki a divattervezés, Kovács Izabella annak is örül, hogy a tervezés mellett megtanulnak varrni és akárcsak Balogh Bianka Viktóriának és Nagy Alexandrának, az osztállyal és a csoporttal közösen végzett munka a legmaradandóbb pozitív élménye. Ferincz Bernadett, leendő dekoratőr-technikus büszkén mutatta a kiállításon az általa tervezett esküvőszervező-logót, s elmondta, hogy a rendezvény- és esküvőszervező, valamint a lakberendező szakma szerepel az elérendő céljai között.



A bemutató végén Szabó Károly, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum kancellárja is elégedetten summázta az első év tanulságait. Lapunknak elmondta, hogy a tanév végén az iskola vezetésével, a tanárokkal, az óraadókkal összegzik a tapasztalatokat, s meghatározzák, miben van szükségük további erősítésre, fejlesztésre.