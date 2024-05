A Fáklya Művelődési Házban megtartott fórumon Vida László, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje köszöntötte a jelenlévőket, majd Cseresnyés Péter, a térség parlamenti képviselője, mint a program házigazdája vette át a szót. Mint mondotta, a Fidesz-KDNP Országjárásának fő célja az előttünk álló választásokra való mozgósítás, hiszen mind a helyi önkormányzati, mind a megyei önkormányzati, mind pedig az európai parlamenti választásnak igen komoly tétje van. Mindezt vendégeivel közösen egy másfél órás pódiumbeszélgetés során fejtette ki, amit sajtótájékoztató előzött meg.

Gyopáros Alpár (balról), Cseresnyés Péter és Bólya Boglárka a fórumon

Fotó: Gyuricza Ferenc

A sajtótájékoztatón Bólya Boglárka kiemelte: az Európai Unió az elmúlt évtizedben teljesen kifordult önmagából, s már hosszú évek óta nincs olyan ügy vagy kihívás, amire megfelelő, hozzáértő választ adott volna. A kontinensünket illegális migráció, infláció, terrorizmus, háború és energiaválság sújtja. A képviselőjelölt úgy fogalmazott: Brüsszel a békefolyamatok helyett a háborús eszkalációt sürgeti, a családok támogatása helyett a harmadik világ problémáit importálja az Unión belülre, a demokráciát egy jogállamisági köntösbe bújtatott képmutatásra, a párbeszédet pedig zsarolásra, illetve a pénzügyi forrásokkal való fenyegetésre cserélte. Bólya Boglárka szerint Brüsszel jelenleg a háború és a béke, illetve az elnyomás és a szabadság határán egyensúlyoz, emiatt nagy szükség volna egy megváltozott összetételű európai parlamentre, a békeparti, migráció- és gender-ellenes hangok felerősödésére. Az európai uniós parlamenti választás tétje tehát a háború vagy a béke.

Gyopáros Alpár csatlakozva az elhangzottakhoz azzal folytatta, hogy a katonai konfliktus eszkalációja valóban realitás. Mint mondta: az orosz-ukrán háború naponta életek százait veszi el, köztük magyar nemzetiségűekét is. Ez önmagában is elegendő indok lenne arra, hogy ebben a katonai konfliktusban fegyverszünet lépjen életbe, illetve béketárgyalások kezdődjenek, de a háború közvetett módon is befolyásolja életünket, hiszen hatással van a gazdaságra, amit az energiaválság és az infláció is jelez.

Az államtitkár az önkormányzati választások kapcsán úgy fogalmazott: a hazai falvakban, városokban szintén a békét és biztonságot kell megteremteni. Olyan településvezetőket kell választani, akik teljes mértékben egyet értenek a kormánnyal, hiszen csak így tudják garantálni, azt a gazdasági fejlődést és bővülést – beleértve a vidékfejlesztést is – ami az elmúlt években jellemezte hazánkat.