Ezt Balaicz Zoltán polgármester fogalmazta meg köszöntőjében, a VOSZ Zala Vármegyei Szervezete zalaegerszegi vállalkozásfejlesztési irodájának ünnepélyes megnyitóján szerdán a megyeszékhelyen, a Göcsej Üzletházban. A VOSZ fontosnak tartja a vállalkozói érdekek képviseletét, valamint a különböző oktatási intézményekkel, önkormányzatokkal való kapcsolattartást. Ebből olyan szövetség tud kialakulni, ami a helyi gazdaságfejlesztések motorjává tudja tenni ezt az összefogást. Ennek fontos eleme a vállalkozásfejlesztési iroda, mondta.

A kormányhivatal létrejötte óta szolgálja az állampolgárokat, a vállalkozókat, akiket mostantól ez iroda is segít, fogalmazott köszöntőjében dr. Sifter Rózsa főispán. A kormányhivatal együttműködik a munkahelyteremtő beruházások létrehozásában, segíti a vállalkozókat a hatósági eljárásokban, mutatott rá.

Zalaegerszeg mintaváros lett, ehhez hozzájárultak a vállalkozások is, mondta Vigh László országgyűlési képviselő. A sikerhez sokak összefogásra, együttműködésére van szükség, és ebben továbbra is számítanak a vállalkozókra, fűzte hozzá.

Eppel János, a VOSZ elnöke emlékeztetett rá, a szervezet alapítója, Demján Sándor már 25 éve szorgalmazta az országos hálózat kiépítését. Idén pedig minden vármegyében lesz vállalkozásfejlesztési iroda, mondta.

Az álom beteljesülése ez a nap, fogalmazott Balogh Ádám, a VOSZ zalai elnöke a megnyitó kapcsán, és kiemelte, ez iroda kapocs, amely összeköti a vállalkozókat.

Az iroda megnyitása alkalmából együttműködési megállapodást írt alá a VOSZ zalai elnöke, Balogh Ádám és dr. Kaszás Anita, a NAV Zalai Vármegyei Adó és Vámigazgatóság igazgatója. Utóbbi ennek kapcsán arról szólt, miszerint ez lehetőség nyújt számukra, hogy a vállalkozók széles tömegéhez eljuttassák az adózással kapcsolatos ismereteket, jogszabály-módosításokat. Ezzel szolgáltató adóhatóságként az önkéntes jogkövetésre ösztönözve próbálják a legolcsóbb módon beszedni a költségvetési forintokat. Az információk átadásán túl az adóhatóság várja a vállalkozóktól a jogszabály-módosításokra vonatkozó ötleteket is. Az adóhatóság ellenőrzési tapasztalatainak megosztása is hasznos lehet a vállalkozók számára, mert ezzel kiküszöbölhetők bizonyos hiedelmeken alapuló rossz gyakorlatok. A VOSZ etikai alapjai révén az a testület, ahol leginkább várható az adózási szabályok betartása, ezért bizalommal lehet hozzá emelte ki.