A mostani volt a harmincegyedik alkalom, és a megjelenteket a ZMKSZ elnöksége nevében Bodrogi Csaba, a ZTE férfikosárlabdacsapatának legendás játékosa köszöntötte, aki maga is többször díjazott volt. Zalaegerszeg polgármestere, Balaicz Zoltán arról beszélt, hogy a pandémia alatt ezt a rendezvényt sem tudták abban a formában megtartani, ahogy azt megszokták, de örült neki, hogy ismét mindenki együtt lehet. Egyúttal reményét fejezte ki, hogy mostantól minden visszaáll a régi kerékvágásba.

Bodnár Péter, a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége főtitkára is régi vendég az eseményen, s ahogy fogalmazott, mindig nagy megtiszteltetés neki itt lenni, s örömmel jön. Példaértékűnek nevezte a Zala megyei szövetség munkáját és azt is, hogy ezt a díjátadást megszervezik. A pandémiás időszakkal kapcsolatban nagy eredménynek tartotta, hogy a kosárlabda fejlődését nem vetette vissza, viszont fontosnak érezte elmondani, hogy több más sportághoz hasonlóan nekik is nagy munkára lesz szükségük ahhoz, hogy a nézőket minél nagyobb számban visszacsalogassák a csarnokokba.

Ezt követően szólították egyenként a díjazottakat, akik közül többen nem tudtak jelen lenni, ám az elért eredményeiket részletesen ismertették. A Kosárlabdázásért Zala Megyében- díjat dr. Villányi Antal, a ZMKSZ elnöke vehette át, aki ennek a díjátadónak is a megálmodója volt 31 évvel ezelőtt.