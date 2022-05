- Előre fel kell térképezni az útvonalat. Tudnunk kell, mi az, ami segíti a tájékozódást az úton: táblák, turistajelzések, vagy ezek valamilyen kombinációja. Ez az egyik legfontosabb, mert akkor mindig tudjuk, hol vagyunk és hova fogunk eljutni – kezdte Balázs.

A jól megválasztott öltözet, a telefon és a folyadék elengedhetetlen

- Az időjárásnak megfelelően kell készülnünk. Ha kétes idő várható, legyen nálunk esőkabát, réteges öltözet, vagy éppen napfényvédő krém. Ha előre tudjuk és ismerjük a pontokat, ahova megyünk, akkor érdemes utána nézni, hogy tudunk -e valahol útközben vizet vételezni. Ha nem, akkor annak megfelelően készüljünk, hiszen létfontosságú a 1,5 - 3 liter folyadék. Az is jó, ha van nálunk tájoló és térkép, de a tapasztalat az, hogy kevesen tudják olvasni. Ezért valamilyen okoseszközt vigyünk magunkkal, amin GPS-t is tudunk adott esetben nézni. Az okostelefon a legalkalmasabb erre, hiszen a tájékozódáson kívül, ha szükség lenne rá, segítséget tudjunk hívni. A kullancsokra is készüljünk fel, hiszen Zala erősen fertőzött terület. Erre már különböző kullancsirtó szerek kaphatók a drogériákban, illetve vannak természetes szerek is; mindenki másra esküszik. De az öltözet is számít: a feszülős ruházat, vagy a zokniba tűrt nadrág szára is sokat jelenthet a kullancsok elleni védekezésben.

Túrajelölések, azaz milyen színt figyeljünk és mit is jelentenek?

A jelölések segítenek a tájékozódásban, így jó, ha felismerünk pár fontosabb jelölést utunk során. Ezeket mindig jól látható helyre, szemmagasságba festik fel, azt követve pedig nagy valószínűséggel nem tévedhetünk el.

Keszthelyi-hegység Nagymező közelében

A szín a túraút jelentőségére hívja fel a figyelmünket. Az országosan kiemelt kék és a piros színű regionális jelzést nyugodtan követhetjük, végig fog vinni bennünket az úton. Általában több tájegységen át, vagy legalább egy hegységen átvezető utak jelzésére vonatkoznak. A sárga és a zöld szín a helyi jelentőségű utakra kerül.

A felfestett sáv folyamatosan haladó utakat jelöl, a háromszög pedig hegycsúcsra, kilátókhoz visz. A kereszt jelzés átkötő vagy összekötő, rövidítő utat jelez, ami általában sávjelzéstől sávjelzésig vezet. A kör a források felé vezető utat, míg az L alakú jelzéssel romokhoz, műemlékekhez érkezhetünk meg. Az omega jelzés a barlangokhoz felé vezető utat jelzi.

Túrázás gyerekekkel

- A gyerekek figyelme szerteágazó, és előfordul, hogy a hosszabb utakat hamar megunják. Nem szabad őket leterhelni, inkább meg kell velük szerettetni a túrázást, ezért kisebb távot és érdekesebb környéket kell választani. Erre Zalában bármelyik város parkja, csónakázó tavak környéke megfelelő. Zalaegerszegen a Gébárti tó, Nagykanizsán a Csónakázó tó is alkalmas kiránduló hely, valamit a Keszthelyi hegység turista útvonalai is. Nagymező környékéről a szélrózsa ezer irányába el lehet indulni. A Lendvadedes tónál is lehet kisebb túrákat tenni. Lovásziban gyerekeknek nagyon izgalmas a bunker és annak környéke, azt nem érdemes kihagyni.

Bunkerek Páka határában

Kallósd környéke is olyan területe a megyének, ami a kisebb túrákat igénylő családoknak is megfelelő kirándulást nyújthat. A Söjtöri hegy is csodálatos a maga szőlőültetvényeivel és gyümölcsöseivel, panorámájával. Onnan belátni Göcsej mélységeit, és van olyan pontja is, ahol a Balaton felvidék tanúhegyei is látszanak. Göcsej legmagasabb pontja, a Kandikó környékén is nagyon jó túrákat lehet tenni. Nagybakónaknál érdemes felkeresni a Kősziklaszurdokot, ami már némi kis kihívást is jelenthet. Zalacsánynál is van egy tanösvény, ami kiváló túraútvonal lehet a családosoknak. Igazából annyi ilyen túraútvonal van, hogy képtelenség mindet felsorolni. Ezeket azonban érdemes mindenképp felkeresni, hiszen gyönyörű helyek.

Hosszabb útvonalak, egész napos túrák

A hosszabb útvonalak is indulhatnak ugyanezekről a helyszínekről, mert ezek nagyon jó kiinduló pontok. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az elmúlt években nagyon sokat áldozott a gyalogos túraútvonalakra. Ilyen például a Horhosok-útja, vagy a Páfrányok útja, amelyek 3-3 távon várják a túrázókat. Ezek kialakításában egyesületünk is nagy szerepet vállalt.

Árpád-forrás

- A Horhosok-útját többen meglátogatták már más városokból is, akik – ha 600 km-t is utaztak miatta, úgy mentek haza, hogy megérte ide eljönniük. Ezeken a túraútvonalakon akár 25 km-es távot is meg lehet tenni. Zalaegerszegről Pókaszepetkre például kimehetünk vonattal, majd a zalaistvándi, kemendi hegyvonulaton, Nemesapátin át Zalaegerszegre szinte végig jelölt útvonalon haza lehet túrázni.

Kőszikla-szurdok

- Vagy Kehidakustány környékén a Deák-kutat érintve, Almásházán és Ligetfalván keresztül, egy erdei úton visszatérve Kehidakustányra is fantasztikus útvonalat tehetünk meg. De a Keszthelyi-hegység is tele van turista útvonalakkal. Gyenesdiásról egy nagyon szép útvonalon át lehet menni Vállusra, majd egy másikon vissza. Közben sok felújított kilátóból tudjuk megnézni a csodálatos balatoni panorámát. Rezi környéke is olyan helyszín, aminek természeti szépsége és épített öröksége is van. A Tátika várát pedig - főleg tavasszal - nem érdemes kihagyni, az a látvány, amit a virágzó medvehagyma mező nyújt, felejthetetlen.

Rendszeresen vannak vezetett túrák Zalában, amihez bárki csatlakozhat

- Zala megye a természetjáró tájegységek között sajnos egészen hátul helyezkedik el, de csak azért, mert még nem ismerik eléggé az emberek. Az Egyesülettel mindent megteszünk azért, hogy minél többen megismerjék megyénk túraútvonalait, azok szépségeit. Az országból szerencsére már egyre többen érkeznek hozzánk, és úgy mennek el általában, hogy nem is gondolták volna, hogy ilyen szép a Zalai-dombság, és milyen kiváló túrákat lehet ide szervezni – mondta Szabó Balázs túravezető.

Göcsej

A vezetett túrák mindig kiváló hangulatban zajlanak, ahol a túravezető különféle érdekes információkat is nyújt utuk során. A Zalai Teker(g)ők Kerékpáros és Túra Egyesület minden hónapban szervez túrákat, melyhez bárki csatlakozhat. Erről az Egyesület weboldalán tájékozódhatnak.

Fotók: Zalai Teker(g)ők Kerékpáros és Túra Egyesület