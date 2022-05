Igaz, a mezőny nagyjából 30 másodperc alatt eltekert a Festetics Fürdőház előtt, de a csúcspontot megelőző órák sem teltek eseménytelenül. A rajongók és érdeklődők figyelmét lekötötték például belevaló motoros rendőrök, akik amellett, hogy ellenőrizték, mindenki biztonságos távolságban áll-e az úttól, próbálták fokozni a hangulatot. Néhányuk még vastapsot is kapott „mutatványáért”. Czene Alexandra, a Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház kommunikációs- és marketingvezetője azt mondta: nagyon készültek a Giróra, a helyi spinning klub tagjai például „G” betűt formálva tekertek a teraszon, ami a nemzetközi televíziós közvetítésbe is bekerült, s ezen a napon az italok és a sütemények is rózsaszínűek voltak a büfében. A fürdőház előtt pinkbe bújt pomponlányok fokozták a hangulatot, akiket a csapatautók személyzete gyakorta dudaszóval üdvözölt. Hévízen általános volt a vélekedés: jöhet a következő hasonló élmény…