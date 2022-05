-A völgy őrzését elkezdtük, védjük ezeket az értékes növényeket. Délelőtt kilenc órától este hétig tartunk ügyeletet. Ma meglehetősen sok kiránduló volt, semmilyen gond sem akadt. Arra vigyázunk, hogy ne tördeljék le a bokrokat, virágokat. Tüzet sem engedek most gyújtani, mert a füst megül a völgyben, s zavarná a nézelődőket, fényképezőket. Már egyre több bokor virágzik, de még kell egy jó hét ahhoz, hogy teljességében virágos legyen a völgy.

Végig járva a völgyet, tényleg meg kellett küzdeni azért, hogy közelről lencsevégre lehessen kapni egy-egy szépen kinyílt bokrot. Az erdészet egyébként is azt javasolja a honlapján, hogy az azáleákat, más nevén rododendronokat vagy havasszépéket többször is érdemes megnézni, mert az egyes fajták virágzási idejének eltérése miatt folyamatosan változik a völgy április végétől és májusban. Illata leginkább csak a sárga virágú (kaukázusi) azáleának van, ez az illat viszont az egész völgyet belengi. Az Azáleás-völgyről érdemes tudni, hogy Fatalin Gyula erdőmérnök ötlete nyomán a Jeli Arborétum példájára hozták létre ezt a csodálatos kirándulóhelyet egy átjárhatatlan akácosból. A hetvenes években kezdték ezeket a növényeket telepíteni kísérleti jelleggel a sajátos mikroklímájú völgybe, ahova elsősorban Jeliből szerezték be a csemetéket. A völgy 2010-től a nagyközönség szavazatai alapján viselheti a Zala megye természeti csodája címet.