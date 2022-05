A Letenye ÖTE ifjúsági csapatának kabalája Melinda, a plüss jegesmedve. A vezetőség eldöntötte, hogy a kedvenc figuráról elnevezett tűzoltási viadalsorozatot szervez, hogy ezzel is felhívja a figyelmet a fiatalok körében a tűzoltás fontosságára. Ráadásul országos versenyt csak kétévente rendeznek, s szerintük egy gyerektől nem várható el, hogy ez idő alatt elszántan készüljön, gyakoroljon mindenféle megmérettetés és motiváció nélkül. Ezért a határ menti város gárdája igyekszik országos szinten is bekapcsolódni a vérkeringésbe, hogy minél több fiatal ismerkedjen meg a szerelési versenyek világával.

Zala megyéből is eltűntek az ifjú gárdák, ezért a frissítésre itthon is szükség van – tudtuk meg a szervezőktől. Az első alkalommal a szervezők mellett a Tolna megyei Bátaszékről érkezett a Cikádor Főnix csapata, akik bizonyították is rátermettségüket, és legyőzték a hazaiakat.