– 1991 óta vezetek a cégnél, de már 1981 óta itt dolgozom, a jogelőd Zala Volánnál kezdtem a pályafutásom ipari tanulóként. Ez idő alatt többször nevet változtatott a cég, de én mindig hű maradtam, mert világéletemben autóbusz-gépkocsivezető szerettem volna lenni – bocsátotta előre Varga István, aki közben közlekedésmérnöki diplomát is szerzett, mégis maradt a volán mögött.

– Szeretem a szakmám, szeretek emberek között lenni, és élvezem a kihívásokat. Javarészt távolsági járatokat vittem, de gyakran bíztak rám különjáratokat is. A távolsági közlekedésben átlagosan napi 400 kilométert vezetek, amiből hamar összejönnek a szép nagy, kerek számok. Különjáratban a legtávolabbi úti célom a körülbelül kétezer kilométerre lévő görögországi Tolo turistaparadicsoma volt. Sok helyre eljutottam már, például Londonba, Rómába, Párizsba, a Loire menti kastélyokhoz, az egyik héten az Atlanti-óceánnál jártam, a másikon az Adria partján. A saját pénzemből ezt soha nem tudtam volna megvalósítani. Nekem ez az életem: menni, menni, menni, és hálás vagyok a Jóistennek, hogy ezt lehetővé tette számomra.

Varga István a délszláv háborút is megjárta: négynaponta hordták fel Cetingradból a magyar fővárosba a kanadai kontingens tagjait. Megesett, hogy kollégája buszának tönkrement a kuplungja, s neki kellett mennie mentesítő járattal. Tél volt, a hóban a macska- és kutyalábnyomokon kívül semmi nem látszott, a települések, melyeken áthaladt, teljesen kihaltak voltak, aki tudott, elmenekült. Az ilyen helyeken minden könnyű préda egy orvlövésznek – ezt ma már Varga István is tudja, s a mostani eszével nem is vállalná a munkát; de akkor még fiatal volt, és nagy örömmel vállalta a feladatot. Jelenleg a soproni járaton dolgozik, reggel 6 órakor indul Nagykanizsáról öt-kettes váltásban (az egyik héten öt, a másikon két napot dolgozik), szabadnapjain pedig gépjárművezetéssel foglalkozik.

– Hogy voltak-e kellemetlen helyzetek? – kérdezett vissza. – Amikor műszaki hiba miatt télen nem volt fűtés a buszon, és a hidegben pléddel védtük a térdízületeinket vezetés közben, vagy amikor valami elromlik az úton, és teljesen magadra vagy utalva. Ha van hozzá affinitásod, megpróbálod elhárítani a hibát, ha nincs, vagy nem tudod megoldani a problémát, akkor neked kell megszervezni a mentesítést.

A Volánbusz Zrt. lapunknak nyújtott tájékoztatása szerint Zala megyéből összesen 54 kolléga részesült balesetmentes vezetésért járó kitüntetésben. (Megyénkben csak egy zalaegerszegi gépkocsivezető vezetett többet balesetmentesen Varga Istvánnál, ő kétmillió kilométert „tekert” a buszba, de nem szeretett volna lapunkban szerepelni.)

Az országszerte több mint 18 ezer főt foglalkoztató Volánbusz Zrt. nagyra értékeli munkavállalóinak megbízható munkavégzését és a vállalat iránti hűségét, ezért az autóbusz-vezetők a balesetmentesen levezetett kilométerek után kitüntetésre és pénzjutalomra jogosultak.