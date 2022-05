Az agrárjog, azon belül a borjog, római jogi megközelítésben, valamint az ókori borvételekhez kapcsolódó szerződéses viszonyok kapcsolata a jelen- kor szabályozásával volt a fő témája a jogásznapnak – tájékoztatta lapunkat dr. Szabó Ernő Csaba, a Magyar Jogász Egylet (MJE) zalai szervezetének elnöke.



A szakmai program második felében a magyar földügyi szabályozás uniós jogi kihívásairól tartott előadást dr. Szinay Attila, az Agrárminisztérium közigazgatási államtitkára, aki részletesen beszélt az európai uniós kihívásokról, a tőzsdei helyzetről és kitekintést nyújtott a jelenben, valamint az elkövetkezendő időkben várható agrárpolitikai teendőkről, esetleges változásokról.



Dr. Szabó Ernő Csaba elmondta, a vírushelyzet után ez volt az első személyes jelenléttel megtartott rendezvénye a Magyar Jogász Egyletnek Zalában, mely a szakmai továbbképzésen túl gondolatébresztő és vitaindító gyűlés is volt egyben. Hozzátette: az agrártörvény változása folyamatos kihívást jelent leginkább az ügyvédek és a közigazgatásban dolgozó jogászok, jogtanácsosok számára. Az egyes esetek megoldásába fokozatosan kapcsolódnak majd be a bíróságok, ügyészségek, hiszen a jövőben, például az ingatlan- nyilvántartásban bekövetkező változások miatt sokkal több feladat hárul a jogászságra. Látható, hogy a magyar tulajdon- és birtokviszonyok sok esetben rendezetlenek, a jogászság egyik célja és feladata, hogy ezeket a viszonyokat jogi mederbe terelve, azt megfelelőképpen rendezve a társadalom gyarapodjon és fejlődjön. A közel százfős rendezvényen a meghívott előadókon kívül részt vett többek között dr. Czine Ágnes alkotmánybíró, az MJE elnökségi tagja, dr. Tavasziné dr. Nett Csilla, az MJE somogyi elnöke, dr. Sorok Norbert, a Zalaegerszegi Törvényszék elnöke, dr. Székely Tamás megbízott Zala megyei főügyész és dr. Benedek Éva Katalin, a keszthelyi járásbírósági elnöke is.