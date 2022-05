A faluházhoz előtetőt toldottak, így olyan fedett részt sikerült az épület mellett kialakítani, amely közösségi térként szolgálhat. Emellett két fahidat is felújítottak. Az előtetővel fedett mintegy 25 négyzetméteres területre szabadtéri pingpongasztalt is vásárolna az önkormányzat, hogy a nyári szezonban kikapcsolódási lehetőséget biztosítson a fiatalok számára, rendezvényeknél pedig asztalokat, padokat helyeznének el ugyanitt.

Cser Gábor polgármester úgy fogalmazott: önerőből csak ilyen kisebb értékű munkákat tudnak vállalni, a nagyobb fejlesztéseket pályázati támogatás nélkül nem lehet megvalósítani.

– Nincs okunk panaszra, bár minden pályázatunk nem nyert, de minden évben kapunk annyi támogatást, hogy folyamatosan tudunk fejleszteni – magyarázta a polgármester. – Tavaly a temetői infrastruktúrára kaptunk 4,6 millió forintot a Magyar falu programban, ebből egy új, a kor elvárásainak megfelelő kerítést építünk. Ez a beruházás már folyamatban van. Az idei Magyar falu programhoz több pályázatot is benyújtottunk. Ebből a falugondnoki busz cseréjére szóló igényünket támogatták a döntéshozók, közel 15 millió forintot kaptunk. Azóta fel is vettük a kapcsolatot a szerintünk megfelelő márka hazai forgalmazójával. Azt a választ kaptuk, hogy a gépjárműpiacot sújtó nehézségek miatt több hónapot is kell várnunk, mire az új autót átvehetjük – magyarázta.

Cser Gábor hozzátette, két további pályázatuk tartaléklistára került. Az egyik kommunáliseszköz- beszerzésre irányult, traktort, illetve ahhoz hótoló lapot és rézsűkaszát szerettek volna vásárolni, a másikból pedig az önkormányzat által foglalkoztatott kulturális munkatárs jövőbeni munkabérét finanszírozták volna. Utóbbira azért is lenne nagy szükség, mert a jelen foglalkoztatási időszak hamarosan lejár, így egyelőre kérdőjeles, hogy meg tudják-e tartani a munkatársukat.

– Pedig szeretnénk fontos programokat megvalósítani a faluban, a nyári időszakban például folytatnánk a környékbeliek által megkedvelt hídi vásárt, míg ősszel a szüreti rendezvényt – sorolta tovább a polgármester. – Ezek megszervezése, lebonyolítása érdekében szükség volna állandó kulturális munkatársra. Augusztus 20-án ünnepeljük a kápolnánk felszentelésének százéves jubileumát, arról szintén megemlékeznénk – mondta végezetül.