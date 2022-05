Ezt Major Gábor, az MSZP városi szervezetének alelnöke fogalmazta meg a párt által a megyeszékhelyi Európa téren tartott hétfő délutáni rendezvényen. Az 1950. május 9-én Robert Schuman francia külügyminiszter által megfogalmazott javaslatra emlékezve 1985 óta megtartott Európa-napon Major Gábor szólt arról is, hogy 77 év után most ismét háború dúl két ország között, ami ellen az Európai Unió egységesen, közös erőt mutatva lép fel, ezzel biztonsági hálót nyújt hazánknak is, hangsúlyozta. Azzal folytatta: az unió alapgondolata elismerni a nemzetek függetlenségét, ezért el kell fogadnunk másokat, ha azt akarjuk, hogy elfogadjanak minket. Ha pedig elfogadtuk az uniós szerződést, akkor azt illik betartani, hangsúlyozta.