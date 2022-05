A település határában található majorság melletti útszakasz a Bodvaj-hegyi birtokokhoz vezet, ahol egyre többen vásárolnak ingatlant, és sokan rendelkeznek fenyőültetvényekkel. A lovardáig tartó szakasz tavaly 14,5 millió forintból új aszfaltréteget kapott mintegy 260 méter hosszan. Most Kanász János polgármester örömmel számolt be arról, hogy a folytatásra sem kellett sokat várniuk a gazdáknak.



- A falvakat támogató projekt keretében közel 19 millió forint érkezett a számlánkra, s május közepén elkezdődhet a rekonstrukció – fogalmazott. – A fennmaradó hasonlóan hosszú szakaszt most is aszfalt borítja, ám azt az idő vasfoga megkezdte, mozaikossá és töredezetté vált, ettől nehezen járható. A kivitelezővel egyeztetve remélhetőleg évtizedekre megoldódik a probléma, erre garanciát jelent, hogy kiszélesítik, padkával látják el, valamint az út mentén található, iszappal telített árkokat is kitisztítják, így a víz nem tesz kárt az útburkolatban.



A településvezető nem tett le arról a tervéről sem, hogy 60 millió forintos kormányzati támogatással három másik hegyi útszakaszt is felújítsanak. Az érintett részekről szólva elmondta: ezek között szerepel mészkő borítás éppúgy, mint aszfaltot igénylő. Ezen felül még várják a mezőgazdasági gépek beszerezéséről szóló pályázatuk kedvező elbírálását. Valamint úgy értesültek, hogy a szennyvízhálózat kiépítése várhatóan augusztus végén indulhat.

Az evangélikus lelkész, Veres József az imaház felújításáról, valamint két további fejlesztésről beszélt

Forrás: Szakony Attila



Ugyancsak a településhez kapcsolódik, de a helyi evangélikus egyházközség szerepelt eredményesen a Magyar Falu programban. Viszont Veres József lelkipásztor elsőként a nemrégiben befejeződött imaház teljes rekonstrukciójáról beszélt.



- A negyven évvel ezelőtt épült intézmény felújítására szintén a falu programban közel 23 millió forintot nyertünk, ebből csak a falakat adó téglák maradtak az eredetiek – így Veres József. – A friss vakolás mellett az épület beton alapot és szigetelést kapott, melyre új parkett került. A nyílászárók teljes cseréje mellett a vizesblokk modernizálása is megtörtént, ahogy a gázkazánt kicserélték, sőt az érintésvédelem is a 21. századi lett. Kívülről is láthatók változások, ez pedig a térkövezett rész az imaház előtt, illetve kocsibeálló is készült. A pályázatot kiegészítettük még saját forrással, vagyis a gyülekezeti alapból finanszíroztuk a talajvíz elvezetését. Az épületek a templommal együtt a domb alján állnak, ezért a fentről érkező víz eddig nagy pusztítást okozhatott. Főleg láthatatlanul, az alapot gyengítette, a jövőben tehát a templom aljzatszigetelését kell megoldanunk.



Veres József a jó hírekről is beszélt. Elmondta: az imaház felújításának folytatására nyertek mintegy 12 millió forintot. Ebből a tetőszerkezetre napelemeket helyeznek el, mely hosszútávon a költségek csökkentését teszi lehetővé. Azonban már most szeretnék a villany világítást ezen keresztül biztosítani. A rendelkezésre álló összegből emellett az udvaron lévő garázst is felújíthatják. A másik szintén Magyar Falu programon keresztül érkező 1,9 millió forint az épület belső bútorzatának cseréjét teszi lehetővé. Az elöregedett székek helyére újak kerülnek, s szintén gyülekezeti célokat szolgál tovább hat kinyithatós asztal, padokkal együtt. A gyerekek hatékonyabb bevonzása érdekében csócsóasztalt szereznek be, mely hatása a szomszédos nemespátrói gyülekezetben már érezhető.



- A fiatalokkal hétköznap az iskolákban találkozunk, de a szombati gyülekezeti foglalkozások már nem annyira érdekesek számukra – folytatta. – A közös élményeknek hatalmas jelentőségük van, istenem, hát sok út vezet Rómába, akkor az egyik lehet akár ez. Későbbiekben ugyanilyen céllal egy pingpongasztalt is beszereznénk.