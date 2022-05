Soós Zsolt polgármester elmondása szerint az út felújítására nemcsak azért volt szükség, mert azon keresztül közelíthető meg a szőlőbirtokokkal teli Szent György-hegy, hanem annak okán is, mert a mezőgazdasági művelésű földterületekre is ezen jártak a gazdálkodók. A legfőbb problémát éppen ez jelentette, a meglévő útalap nem volt elégséges ahhoz, hogy megbírja a nagy munkagépek okozta terhelést. Ezért is pályáztak a felújításra, illetve biztosítottak az elnyert összeghez mintegy 2,5 millió forintos önerőt.



– A felújítás során húsz centiméter vastagságban a meglévő útalapból bedarálással és cement hozzáadásával egy olyan remix réteget készítettünk, amivel reményeink szerint már ki tudjuk küszöbölni ezt a problémát – magyarázta Csiszár Albert, a kivitelező Modern-Ép Építőipari Kft. műszaki vezetője. – Erre ugyancsak húsz centiméter vastagságban zúzott bazaltkő kerül. Maga az út 1535 méter hosszú és négy méter széles, ebből kétoldalt ötven-ötven centimétert tesz ki a padka. Az egyik oldalon vízelvezető árkot is kialakítottunk, ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a beruházás hosszú távon is fenntartható legyen.



A polgármester azzal folytatta, hogy az út teherbírását nyomáspróbával ellenőrizték, az így kapott eredmény megnyugtató. Ugyancsak örömmel konstatálták, hogy az alap arra is lehetőséget biztosít, hogy a későbbiekben akár aszfaltburkolattal is ellássák a felületet, de abban is gondolkodnak, hogy a megerősítést a „hegygerincen”, azaz a szőlőbirtokok közötti részen folytassák. Ezek szintén pályázati támogatás függvényében megvalósítható tervek.