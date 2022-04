Hétfőn estétől kedd reggelig öt ilyen baleset történt a megyei rendőr-főkapitányság beszámolója szerint, szerencsére személyi sérülés nem történt. Fél kilenc körül a 71-es számú főúton Fenékpuszta felé tartott személyautóval egy 41 éves férfi, amikor a 109. kilométernél őz ugrott az útra. Az ütközéstől a vadon élő állat elpusztult. Éjfél előtt nem sokkal Kozmadombja belterületén egy szlovák férfi vezette, Kálócfa irányába tartó járműszerelvény elé jobbról a mezőgazdasági területről a vízelvezető árkot átugorva őzbak futott ki az útra, és az ütközést már nem lehetett elkerülni. A vad elpusztult.

Az éjfél utáni percekben Lispeszentadorjánon történt baleset. Egy 55 éves bázakerettyei férfi személyautóval Lenti irányából Bázakerettye felé tartott a Fő úton, amikor a 10–12. szám előtti szakaszhoz ért, a jobb oldalról szarvasbika futott ki az úttestre, és a gépkocsi jobb oldalának ütközött, amitől elesett. Ezután a vad felkelt az úttestről és elfutott.

Kedden reggel hat óra előtt nem sokkal a 7401-es számú úton történt baleset. Egy 47 éves zalaegerszegi férfi személygépkocsival a város felől érkezett a 8. kilométerhez, ahol a jobbra ívelő kanyarban fékezése ellenére elütötte az úttesten álló szarvast. Az állat a baleset után elszaladt. Reggel 6 órakor Söjtör és Tófej között is történt vadbaleset. A 7544-es számú úton egy 32 éves pusztaszentlászlói nő személyautóval Tófej felé tartott, amikor a 2. kilométernél a jobb oldalról az útra őz ugrott, amelyet fékezése ellenére elütött. A vad elpusztult.

A vadbalesetek megelőzésére a rendőrség azt tanácsolja, hogy a vadveszélyes helyeken a megengedettnél alacsonyabb tempót válasszunk, ezzel több időnk lesz reagálni a hirtelen felbukkanó állatra. Ahol lehet, használjuk a távolsági fényszórót. A nagyobb követési távolsággal is több időt hagyunk a reagálásra. A vadállatok kiszámíthatatlanul viselkednek, a vad láttán lassítsunk! Ha egy őz vagy szarvas bukkan fel, számítani kell többre is. Lakott területen belül is találkozhatunk őzekkel vagy más vadon élő állatokkal. Általában sötétedés után jönnek elő, de a tapasztalatok szerint megyénkben szinte bárhol s bármikor felbukkanhatnak.