Az esemény részleteiről a polgármesteri hivatalban sajtótájékoztatót tartott Balogh László polgármester, Radics Bálint önkormányzati képviselő és Jankovics Ferenc, a Teker Egyesület alelnöke.

– Az olaszok kerékpáros körversenye fontos a kanizsaiak közösségének, hiszen ekkor a világ figyelme ránk is szegeződik – mondta a városvezető. – Az Erzsébet téri ingyenesen látogatható fesztivál megannyi különlegességet tartogat a látogatóknak. Bemutatkozik Lupo, a Giro hivatalos kabalaállata, de lesz interaktív kvíz a balesetmentes közlekedésről, bemutatkoznak trükkös bringák, ezen felül lesz lehetőség ingyenes kerékpár bérlésre, szervizelésre. Bízunk benne, hogy minél többen eljönnek és magukba szívják az itáliai életérzést.

Radics Bálint kiemelte: nemcsak egy kerékpárversenyről van szó, hanem népünnepélyről. Talán a nézők kiszolgálása az egyik legfontosabb célja a viadalnak, hiszen szinte a teljes útvonalon sok ezren ünneplik a sportot, a kerékpárosokat. A családi nap egyik fő célja, hogy minél több szurkolót a jó ügy mellé állítson, s olyanokat is megszólítson, akik eddig nem követték figyelemmel a körversenyek hangulatát. Sok szórakozási lehetőség mellett lesz egy olyan VR-szemüveg, mellyel az útvonalat végig lehet nézni. Sok meglepetést tartogat a nap, no és persze túrákat is lehet teljesíteni.

– Bizony, több távon, családoknak és tapasztaltabb kerékpárosoknak szervezünk tekerést – folytatta Jankovics Ferenc. – Mindenki az Erzsébet térről rajtolhat, a hosszú, 70 kilométeres szakasz a Kis-Balaton felé kanyarog, s érinti azokat a szakaszokat, ahol május 8-án a mezőny elhalad. A rövidebb túrák során pedig a Csónakázó-tóhoz és onnan vissza körülbelül 12 kilométert tehetnek meg a családok.