A Diási Játékstrandon vízen lesznek a vitorlások, a kajakosok és a SUP Yoga-tornászok, a körforgalom mellett pedig a Gyenes Néptánc Együttes köszönti a mezőnyt, majd Kollár Balázs BMX flatland-kerékpáros tart bemutatót.

A Regős prés közelében fotópontot alakítanak ki, ahol 14 órától szurkolói zászlókat osztanak. A harmadik helyszín a Mária-szobornál lesz, ott a Nyugat-Balatoni Ifjúsági Egyesület tagjai lelkesítik s egyben búcsúztatják a mezőnyt.

A Giro az országúti kerékpársport egyik legjelentősebb versenye, de nemcsak sport­esemény, hanem fesztivál és népünnepély is egyben – jelezte az önkormányzat, amely azt is közölte, május 8-án, vasárnap a mezőny várhatóan 15 óra 25 perc körül érkezik a településre, de már előtte is útlezárásokra kell számtani.

A 71-es főutat ezen a napon 12.45-től 15.50-ig lezárják, de keresztirányú átengedési pontok lesznek 14 óra 50 percig. Ezt követően azonban a ki- és beparkolás, a kerékpározás és az átjárás sem megengedett, hangsúlyozták.