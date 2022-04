Az ötlet egyediségét a csomagolás adja, amely egy gyógyszeres dobozhoz hasonlít. A doboz fából készült rózsafüzért tartalmaz, továbbá egy betegtájékoztatót, amely részletesen ismerteti az imádkozás célját, az alkalmazás módját, a lehetséges mellékhatásokat, valamint azt is, hogy az egyes szemekre melyik imádságot és titkot kell mondani. A leírás alapján azok is könnyen megtanulhatják a rózsafüzér imádkozását, akik számára eddig ez nem volt ismert.

– Tavaly októberben eszembe jutott, hogy a kórházban kihelyezett, általam kezdeményezett lelki elsősegély szekrényekbe tegyünk rózsafüzért. Minden szekrénybe négy-öt rózsafüzért helyeztem el, de az embereket nem igazán érdekelte. Azon töprengtem, miként tegyem figyelemfelkeltőbbé az akciót, mivel a rózsafüzér is, és önmagában az imádság is olyan érték, amit jó volna újra felfedezni.

– A kórházi környezet kézenfekvő volt, és jött az ötlet, hogy a gyógyszeres doboz mintájára készítsünk a rózsafüzérnek egy látványos tárolót – mondta Horváth István Sándor. – Az ötlet bejött, hiszen az emberek érdeklődése megváltozott, és a betegek, akik a kórházi osztályokon vannak, vagy éppen napi kezelésekre jönnek, elviszik ezekből a kis lelki elsősegélyszekrényekből. A forma, a csomagolás, a rózsafüzér-imádság újszerű tálalása, a betegtájékoztató kicsit humoros megfogalmazása egyszerűen emészthetővé, kézzelfoghatóvá teszi ezt az emberek számára. Akik esetleg idegenkedtek tőle, nem tudták, hogy mire jó ez a rózsafüzér, hogyan lehet használni, de most szépen kiveszik a dobozból, és örülnek neki, mert tényleg van benne egy kis ötlet, egy csavar, egy olyanfajta marketingfogás, ami azt hiszem, könnyebben „eladhatóvá” teszi ezt a hagyományos vallási eszközt – fogalmazott a kórházlelkész.

Horváth István Sándor elmondta, hogy a kórházi környezetben, a húsvét előtti időszakban különösen, de máskor is ráeszmélnek az emberek az imádság fontosságára. A betegek a gyakran kiszolgáltatott helyzetükben keresik a kapaszkodót, és nagyon fontos, hogy a Jóistenben tudják megtalálni a lelki segítséget.

Mindenki tudja, hogy nemcsak a testet kell gyógyítani, hanem a lelket is, mert akinek a lelke beteg, annak a teste is megbetegszik, és természetesen ez fordítva is működik, magyarázta a lelkész.

– Húsvétkor próbálok minél több emberhez eljutni, mert a kórházban nagyon sokan ágyhoz vannak kötve, nem nagyon tudnak mozogni. Ilyenkor több időt szentelek erre a szolgálatra – tette hozzá a kórházlelkész.

Horváth István Sándor azt is elárulta, hogy már gondolkodik egy másik, a rózsafüzérhez hasonló ötleten. „Figyelem! A rózsafüzér imádkozása nem helyettesíti az orvos által előírt gyógyszereket! Azokat változatlan adagolásban kell alkalmazni!” – olvasható a betegtájékoztatóban.