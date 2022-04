Minderről Csonka Ferenc, az egyesület elnöke beszélt lapunknak. Mint mondotta, a Kerecsen egyesület eddig is jelentős karitatív tevékenységet végzett, ám korábban főként a Böjte Csaba által vezetett Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthonainak nyújtottak segítséget.

– Most a háború elől menekülőknek van szükségük támogatásra, ezért saját tagságunk, illetve az egyesülettel szimpatizálók körében hirdettünk meg egy gyűjtőakciót – magyarázta Csonka Ferenc. – Kifejezetten azonnal fogyasztható élelmiszerekkel szerettünk volna segíteni, hiszen az előzetesen beszerzett információk alapján erre van a legnagyobb szükség. Akik átjönnek a határon, s indulnak tovább az ország egyéb térségeibe vagy külföldre, ők kapnak ezekből az élelmiszercsomagokból.

Az egyesület tagjai elsősorban konzerveket, sajtokat, vajkrémeket és ivóleveket vásároltak a menekültek számára. Emellett chipset és csokoládét, illetve két mázsa banánt, hiszen rengeteg közöttük a gyermek. Az adományt személyesen vitték el az ukrán–magyar határon található Biharkeresztesre.

– Az a filozófiánk, hogy amit magunk viszünk el a cél­állomásra, az oda is ér – folytatta az elnök. – Beregsurányban a Máltai Szeretetszolgálat segíti a menekülőket, velük már régóta jó a kapcsolatunk, most is nekik adtuk át az adományt, amiből a segélyszervezet tagjai azonnal csomagokat állítottak össze, hogy el tudják velük látni a továbbutazókat.