A rendezvény a városi könyvtár munkatársai által koordinált Petőfi Klub programsorozat egyik állomása volt, ahol a tojásfestés különböző technikáival, a zsinórcsipke és a vert csipke készítésével ismerkedhettek meg az érdeklődők.



A bemutatón Pacsai Gézáné nyugdíjas pedagógus, csipkekészítő, a klub egyik tagja elmondta, hogy szerették volna megmutatni a közönségnek, hogy milyen technikákat alkalmaznak és milyen kézimunkákat készítenek a Spulni Csoportban, hiszen ezek a tevékenységek jobbára már a mindennapokból kikoptak, de ma is többeket vonzanak, és az érdeklődők a kézművesklub keretei közt gyakorolhatják ezeket. A Spulni Csoport tagjai kötéssel, horgolással, gyöngyfűzéssel, zsinórcsipke és vert csipke készítésével foglalkoznak, illetve most húsvét idején a tojásfestés hagyományát is felelevenítették.



A társaság tagjai kéthetente találkoznak, a klub nyitott, várják az érdeklődőket, szívesen megtanítják a kézműves mesterségekre a jelentkezőket, akik áldoznak időt erre. Pacsai Gézáné azt is elmondta, hogy neki a vert csipke készítése igazán a szakterülete, ezzel a technikával már nyugdíjasként ismerkedett meg, de foglalkozik gyöngyfűzéssel és kötéssel, valamint a hímzés sem idegen tőle.