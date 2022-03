Pacsán a Városvédő és Szépítő Egyesület az önkormányzat támogatásával rendezte meg a borbírálatot a város és környéke borosgazdái számára. A bírálatot és szakmai minősítést dr. Pálfi Dénes és Horvat Janez végezte el. A processzuson a gazdák részt vehettek, így szakmai eszmecserére is lehetőség volt, és minden tétel elemzése hangosan történt, okulásképpen.

A megnyitón Kelemen Tamás polgármester hangsúlyozta, az önkormányzat örömmel támogatta a rendezvényt, hiszen két éve, a Covid-járvány kitörése előtt volt utoljára borbírálat. Szólt arról is, hogy a világjárvánnyal egy időben Pacsán és környékén a szőlőket érintő fitoplazmás járvány, az aranyszínű sárgaság alakult ki. A betegség miatt jelentős mennyiségben kellett kivágni, megsemmisíteni a szőlőtőkéket, néhol teljes egészében felszámolták az ültetvényeket.

Dr. Pálfi Dénes zsűrielnök a megnyitójában elmondta, hogy Közép-Zala számos településén tartottak már borbírálatot az elmúlt hetekben, amelyek alapján elmondhatja, hogy az évjárat sajátossága alapján sok az aranyérmes bor Zalában, Pacsán is ezt várja. A gazdák figyelmét felhívta, hogy a szőlőterületek újratelepítésénél fokozottan vegyék figyelembe az éghajlatváltozás hatásait, szárazságtűrő és betegségnek jobban ellenálló fajtákat telepítsenek.

Kelemen Józsefné, a szervező egyesület elnöke a bírálatok után összefoglalójában elmondta, hogy a megmérettetésre 44 bort neveztek be Pacsa, Felsőrajk, Zalaszentmihály, Pötréte, Egeraracsa településekről, fehérbor, rozébor és vörösbor kategóriákba. Az eredmények igazolták az

elnök várakozását, miszerint kiemelkedően jó évjárat volt a tavalyi: 33 bor kapott arany minősítést, 9 ezüstöt, 2 bronz minősítést.

Pacsa város borát is kiválasztották, de a díj bejelentése és átadása a szeptemberi városnapon történik meg.

Csömödéren is a napokban tartották meg a bormustrát a helybeli és környező települések borosgazdái számára.

Tomposné Gyuricza Judit polgármester arról számolt be, hogy 20 gazda 35-féle 2021-es évjáratú borát értékelte Simon Zoltán és Dénes Miklós, a Somlói Borlovagrend borlovagjai, valamint Kondákor József, a Da Bibere Borlovagrend borlovagja és ceremónia­mestere. A borok az Iklódi-, Káricsai-, Lakosa-, a pákai Öreg-Csokmai és a Kis-hegyről, valamint a zalakarosi hegyhátról érkeztek. A résztvevők kóstolhattak vegyes fehérborokat, valamint rajnai és olaszrizling fajtákat, szürkebarátot, cabernet franc-t, pinot blanc-t, blauburgert, kékfrankost és zweigelt. A borbírák minden elhozott nedűről egyenként véleményt, illetve építő jellegű kritikákat fogalmaztak meg, elmondták, hogy egyes borokon mit és hogyan kellene javítani, de egy-egy szép bor kóstolása után nem szűkölködtek a dicséretekben sem. A bormustra jó hangulatban eltöltött vacsorával és beszélgetéssel zárult.

Dobriban 67 bormintát értékelt a szakmai zsűri a településen nemrég megtartott hagyományos borbírálaton.

A házigazdák mellett tormaföldei, tornyiszentmiklósi, lovászi és kerkaszentkirályi szőlősgazdák is megmérették boraikat. A 67 nevezett minta között a fehérborok voltak többségben, ezen beül is a vegyes fehér, de érkezett 6 rozé- és két vörösbor is. Az értékelés során 18 nedű kapott arany minősítést, 39 ezüstöt, 8 pedig bronzot. Az arany minősítést elnyert fehérborok közül kettő kapta meg a „nagy aranyérmet” a zsűritől, ezzel díjazva a kiemelkedő minőséget. A kitüntető címet a Kománovics Pince olaszrizlingbora (Lovászi) és Gyuriga Gellért királyleánykabora (Kerkaszentkirály) kapta meg. Ezek a borok a 20 pontos értékelési rendszerben 19 pont fölé kerültek.

A zsűri elnöke, dr. Brazsil József szőlész-borász, a Da Bibere Zalai Borlovagrend nagymestere a bírálat végén elmondta, hogy meglepően finom borokkal találkoztak, ezt az eredmények is tükrözik.

Lógár Zoltán, Dobri polgármestere a borbírálat kapcsán elmondta, hogy a helyi gazdák aktív részesei voltak a programnak. A településen három hegyháton 16-an foglalkoznak szőlővel, borral. A bírálatra helyből 14 bort neveztek, ezek különböző eredményeket értek el. AG, KT