Pénteken tisztújító közgyűlésre, kedden pedig gyümölcspárlatok bírálatára került sor a Miklósfai Mindenki Házában. Németh József, a szerveződés újraválasztott elnöke elmondta: az elnökségnek ismételten bizalmat szavazott a tagság, emellett arról is döntöttek, hogy a vezető testületet 4 fővel bővítik. Ezzel megkezdődött a kertbarát kör vezetőségének fiatalítása, hiszen nem titkolt cél, hogy a következő 5 év leteltével a fiatalabb generáció­nak – név szerint Ábrahám Jánosnak, Radics Bálintnak, Szentgyörgyvölgyi Tibornak és Lajkó Mihálynak – adják át a stafétát az elnökség 70 év felett lévő tagjai.

Németh József a pálinkaversenyről elmondta: közel 120 mintát hoztak a gazdák, nemcsak helyből, hanem más településekről is.

– A versenyt az elmúlt években is megrendeztük, csak a vacsora, illetve a közösségi együttlét maradt el a pandémia miatt – fogalmazott az elnök. – Nagyon örülünk annak, hogy nagyjából visszatérhetünk a régi kerékvágásba. Ez a versenyünk most már a hatodik, s biztosan állíthatom, hogy az eltelt években jelentősen javult a megmérettetésre nevezett pálinkák minősége. Hozzáteszem, nagyon fontos a készítő szaktudása, de azért a minőséget és a felhozatalt is igencsak befolyásolja az időjárás, mert a tavalyi fagyok miatt bizony, kajszi- és körtepálinkát nemigen kell keresnünk…

Az eredményhirdetésre lapzártánk után került sor.