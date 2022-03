Az alkotást a Nemzeti Örökség Intézete állíttatta és Zsigmond Attila készítette. A sztélé ünnepélyes leleplezésére pénteken került sor, az ünnepségen részt vett és avatóbeszédet mondott Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára is.



Ünnepi köszöntőt a házigazda település, a Somogy megyei Őrtilos (a törökök által 1664-ben elpusztított Zrínyi-Újvár közigazgatási szempontból ma ehhez a településhez tartozik) polgármestere, Kelei Zita mondott.



- Zrínyi-Újvár 2021. május 22-ei hatállyal lépett a történelmi emlékhelyek sorába - bocsátotta előre Kelei Zita. - Nem juthattunk volna idáig megboldogult dr. Cseke Ferenc tanár úr, történelmi emlékhely-kutató, dr. Költő László régész, a Somogy Megyei Múzeumok nyugalmazott igazgatója, dr. Vándor László régész, a Zala Megyei Múzeumok nyugalmazott igazgatója, professzor dr. Padányi József vezérőrnagy, Zrínyi-kutató, Németh Szilárd miniszterhelyettes személyes támogatása, valamint Cseresnyés Péter államtitkár és Szászfalvi László országgyűlési képviselő segítsége nélkül. De nem szabad megfeledkezni Őrtilos előző polgármestere, Kunos Zoltánné előkészítő munkájáról sem. Nem jöhetett volna létre a mai nap Sánta István ingatlantulajdonos nélkül sem és sorolhatnám még a rengeteg segítőt, akik valamilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy megkaphassuk e címet, ami azt gondolom, nagy lehetőség a térségben élő közösségeknek.



Németh Szilárd avatóbeszédében leszögezte: az egykori erődítmény építtetője, Zrínyi Miklós hadvezér, költő és politikus, a 17. század kiemelkedő személyisége, a magyar nyelvű hadtudomány megalapozója idő felett álló személyisége a magyar történelemnek. Alakja az önzetlen hazaszeretet jelképe, szimbóluma annak a szellemiségnek, amely képes egy magasabb cél szolgálatának alárendelni egész életét.



- Neve hallatán olyan felelősségteljes magyar hazafi képe rajzolódik ki előttünk, aki büszke volt horvát származására is - fejtette ki Németh Szilárd. - Zrínyi katonai pályafutásának legfontosabb célja volt az ország újraegyesítése és a török kiűzése a Magyar Királyság területéről. Oszmánellenes küzdelmének szimbólumává vált Zrínyiújvár, melyet saját költségén és birtokán építtetett. A Muraköz védelme, a szlavón vidék és Stájerország békéjének biztosítása, a határvédelem hatékonyságának növelése, a török végvidék ellenőrzése egyszerre valósult meg a vár felépítésével - ez is tükrözi Zrínyi hadászati tudásának páratlanságát, akkor is, ha a vár csak 3 évig állt. Ma már tudjuk: ez a hely Zrínyi Miklós egyetlen, a mai Magyarország területén található épített emléke.



Németh Szilárd után Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója, valamint Cseresnyés Péter és Szászfalvi László mondott beszédet, majd sor került a sztélé leleplezésére. Az alkotást végül Papp Szabolcs plébános áldta meg.