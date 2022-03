Gaál Károly, a civil szervezet elnök elmondta: 53 minta érkezett a bírálatra, közülük 18 volt vegyes fehér, a több pedig fajtabor. Végül 11 gazda nyert arany, 22 ezüst, 10-10 pedig bronz minősítést, illetve oklevelet. Hozzátette: a száraz idő ellenére jó évjárat a tavalyi, kisebb lett a mennyiség, ám jobb a minőség.

A zsűri értékelését Áprily-Kovács Krisztina elnök tolmácsolta:

– Savasak a borok, mert már hazánkban is egyre szélsőségesebb az éghajlat és nem lehet felkészülni az időjárás változásaira – mondta. – Tavaly a június és a július viszonylag meleg volt, viszont augusztusban nagyon kevés volt a napsütés, éppen akkor, amikor a szőlő érett, ezért erősek maradtak a savak, nem égtek el.

A falu borának Varga Zoltán Irsai Olivér szőlőből készített borát választották, aminek érdekessége, hogy az ültetvény nem a szőlőhegyen, hanem a család kertjében található a faluban, és mindösszesen 100 tőt számlál. Innen idén szüretelt másodszor a gazda, borát most mutatta meg a bíráknak először.

Elmondta, hogy nagyon kedveli ezt a fajtát bor és pálinka formájában is, bár sokan divatbornak tartják, a környéken is ritka, de mindenkinek ajánlja, a tavalyi kifejezetten jó minőségű bor lett. Bízik benne, hogy idén bőségesebb termést ad, mint tavaly, amikor a szárazság miatt kevesebb volt a lé a szemekben. És talán pálinkát is készíthet belőle.