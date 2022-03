Rosta Gyula elmondta, hogy a Zalaerdő Zrt. 2019 óta vesz részt a fásítási mintaprogramban, most Kányaváron 23 ezer darab kocsányos tölgy, ezer darab gyertyán, illetve 3,5 ezer madárcseresznye, több mint 2 ezer darab vadkörte és 100 darab hegyi juhar csemetét ültettek ki. Az elegyfafajok közül az utóbbi három őshonos, ritka fafaj. Az erdőrészlet körül a cserjés szegélybe pedig húsos som csemeték kerültek. Végezetül a vezérigazgató jelezte, hogy a gazdálkodóknak is szeretnék bemutatni, hogy miért lehet számukra is előnyös akár gazdasági szempontból egy erdőtelepítés.

Zambó Péter egyebek mellett arról beszélt, hogy trianoni békediktátummal az ország elvesztette erdőterületének közel 90 százalékát, ekkor 11 százalék volt az ország erdősültsége. Innen jutottak el odáig, hogy ma már az ország fával borított területe meghaladja a 25 százalékot.

– Az országfásítási programban az állami erdőgazdaságok csak az elmúlt évben közel 680 hektár új erdőt telepítettek és kivették a részüket a természet- és klímavédelmi akciótervben meghirdetett felhívásból, miszerint ültessünk minden megszületett gyermek után 10 darab csemetét – közölte. – Ez a tavalyi ültetési szezonban 1,2 millió darab facsemete kihelyezését eredményezte országosan. Emellett a településfásítási programban másfél milliárd forintot felhasználva 1350, tízezernél alacsonyabb lélekszámú településen 36 ezer sorfa ültetése valósul meg. Büszkék vagyunk arra is, hogy 42 ezer hektár új erdő telepítésére nyújtottak már be igényt a hatóságokhoz.

Arról is szólt továbbá, hogy mintegy 13 millió köbméterrel gyarapszik minden évben az ország élőfa készlete, amiből 6-8 millió köbmétert termelnek ki évente.

A Zalaerdő Zrt. a mintafásítási program harmadik szakaszában 13,62 ha területen hajt végre erdőtelepítést, Kányavár mellett Eszteregnyén, Kilimánban és Bakon, mintegy 122 ezer facsemete felhasználásával.