Nem ez volt az egyetlen, szokásostól eltérő eleme a község farsangi programjának, hiszen ezúttal a piactér lett az esketés helyszíne, ahol előtte az óvodások és általános iskolások is megtartották saját rendezvényüket. Kopecskóné Kocsis Judit, a programot szervező Falubarát Egyesület titkára lapunknak elmondta: a karanténidőszak a helyi hagyományokra is negatív hatást gyakorolt, az elmúlt évben az esketés is elmaradt, most pedig azt tapasztalják, hogy mintha a falubeliek is tartózkodóbbak lennének, kevésbé engedik be otthonaikba a jelmezbe öltözött maskurákat.



– Varga János babáinak esketése a XX. század elejéig visszavezethető helyi hagyomány, amely az újbóli felelevenítése óta folyamatosan nagy számú érdeklődőt vonzott – mondta a titkár. – Tavaly csak arra volt lehetőségünk, hogy a babákat kihelyezzük a faluközpontba. Most az esketést is megtarthattuk, akárcsak a hagyományos esti maskurázást. Hét helyszínen fogadjuk a jelmezbe öltözött falubelieket, de a program zárásaként, Nagy Sándor portája előtt a téltemető máglyagyújtás sem marad el.