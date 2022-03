– Tavaly a pandémiára tekintettel döntöttünk úgy, hogy mindannyian odahaza készítjük el a farsangot jelképező süteményt. Az idén is így tettünk, majd ebéd után elhoztuk a dalkör klubhelyiségébe, közösen csomagokat készítettünk belőle, amit kivittünk, és személyesen adtunk át azoknak, akikről feltételezhető volt, hogy nem sütnek fánkot, hiszen ahhoz meglehetősen sok munka és megfelelő erőnlét szükséges. Ezzel az akciónkkal mi magunk is tisztelegtünk a farsangi hagyományok előtt, hiszen a fánksütés régi népszokás. Anno mindenki igyekezett kitenni magáért, elvégre a házaknál fánkot adtak a farsangolóknak, most fordítottunk egyet a szokáson, farsangot köszöntve mi adunk süteményt a háziaknak. Ami a legfontosabb: szeretnénk ebből hagyományt teremteni, s nemcsak dalainkkal, hanem munkánkkal is örömet szerezni a falubelieknek – már tervezgetjük a jövő évi folytatást – fogalmazott Kulcsárné Csejtei Marianna, a népdalkör művészeti vezetője.