Az ünnepi rendezvényt az iskola új tornacsarnokában tartották meg, ahol elsőként Bedő Helén, az intézmény igazgatója mondott köszönetet az átfogó fejlesztésért.

– Ma új korszak kezdődik az iskolában, ahol minden feltétel biztosított a minőségi oktatáshoz – hangsúlyozta az igazgató, hozzátéve: térségi iskolaként nem csak a helyi, de a környező településekről érkező diákok oktatását és nevelését is végzi az intézmény.

Ezt követően Magyar Ferenc, a Nagykanizsai Tankerületi Központ igazgatója szólt, aki elmondta: az elmúlt időszakban soha nem tapasztalt iskolafelújítási hullám indult az országban, ami a kanizsai tankerületi központ több intézményét is érintette.

– A borsfai iskola mellett, a gyenesdiási és a zalaapáti intézmény felújítására és bővítésére összesen 3,8 milliárd forint támogatást kapott a tankerület, illetve a Magyar falu program révén további 316 millió forintot a kisebb beruházásokra – mondta Magyar Ferenc. – Mindezek mellett elbírálás alatt van a tankerület további 8 pályázata, mintegy 250 millió forint értékben.

Az avatáson elhangzott az is: a borsfai Fekete István Általános Iskola új épület­szárnnyal és tornacsarnokkal bővült, természettudományos és művészeti szaktantermek és nyelvi labor került kialakításra, illetve a kivitelezők az épület energetikai felújítását is elvégezték. Ezzel modern, fenntarthatóan működő oktatási környezet jött létre, segítve a versenyképes tudás megszerzését, és nem utolsósorban a település népességmegtartó képessége is erősödött a beruházás nyomán.

A fentieket Cseresnyés Péter, a térség országgyűlési képviselője is alátámasztotta, mint mondta: a kormány vidékfejlesztési politikájának köszönhetően ma nincs olyan kistelepülés, ahol ne történt volna előrelépés az infrastruktúrát vagy éppen az intézményrendszert illetően.