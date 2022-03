- Gyerekkorom óta orvos szerettem volna lenni. Édesanyám háziorvos volt, édesapám sebész. Engem az iskolában is leginkább a biológia érdekelt a legjobban, evidens volt hogy orvos leszek. Nagyon sokáig sebész szerettem volna lenni, majd látva gyerekként, hogy édesapám mindig a kórházban volt és dolgozott, ez eltántorított ettől. Így lettem fogorvos. Van két testvérem, akik szintén fogorvosok lettek, csak más - más szakterületen. – kezdte Dr. Zorn Attila fogszakorvos, szájsebész.

Hiszem, hogy az orvoslásban empátia és az emberekkel való együttérzés szükséges.

- Szeretem a munkám, szívesen segítek másoknak. Úgy gondolom, ez a kulcsa az egésznek.

Rengetegen félnek a fogorvostól

- Saját magam is tartok attól, ha be kell ülnöm a vendég székbe. Ez nem meglepő, hiszen a száj szerintem az emberi testnek az egyik legérzékenyebb pontja. Rengeteg idegszál kötődik hozzá, ráadásul egy intim terület is; az, hogy egy idegen belenyúljon, természetes, hogy félelmet kelt.

A magyar embereknek gyakran elhanyagolt a fogazati állapota

- Ezt főleg az idősebb generációnál tapasztalom. 50-70 év között többnyire foghiányok, fogpótlások miatt, míg a fiatalabbak inkább a fogmegtartó kezelés, gyökérkezelés, tömések miatt keresnek fel. Az biztos, hogy nagyon sok fogat húzunk, ami arra mutat, hogy gyakran rossz a magyar emberek fogazata; de bízom benne hogy ez javulni fog idővel. Én mindenkit próbálok motiválni az ápolásra, megelőzésre. Az egészséges táplálkozás sokban befolyásolja a testünk állapotát, a jó gyakorlatok beépítése a hétköznapi rutinba sokszor egyszerűbb, mint gondolnánk.

Technikailag nagyon sokat fejlődött a fogászat

- Régen más volt, akár egy foghúzás is. Tény, hogy egy ilyen beavatkozás mindenkiben rossz emléket hagy. Azonban ma már szinte mindent lehet fájdalommentesen orvosolni. Csinálunk ma már bódítást is annak, aki nagyon fél, de csak azoknak javaslom, akik tényleg annyira rettegnek, hogy szinte nem mernek beülni a székbe sem.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a megelőzés fontosságát

- Tényleg nagyon fontos, hogy figyeljünk a fogmosásra. Reggel és este is 2-3 perc. Sokan csak gyorsan megsikálják fél perc alatt, és készen vannak; de ez nem fogmosás. A fogkő eltávolítás félévente, évente mindenkinek ajánlott. A 17 év távlatában azt látom, hogy ennek fontossága nincs benne az emberekben. Sok esetben tapasztalom azt is, hogy hiába kérem az illetőt, jöjjön vissza egy év múlva ellenőrzésre, nem teszi. Pedig akkor még nem tud olyan nagy baj kialakulni. De ezek ha elmaradnak, és visszajön a beteg 5 év múlva, nagyobb problémával állhatunk szemben. Rendszeres fogmosás, szájzuhany, fogselyem; ezeket mind erősen ajánlom a megelőzéshez.

A helyes fogmosás reggel és este is 2-3 perc.Forrás: Pixabay

A fogínyvérzés első jele lehet a fogágybetegségnek

- Két nagy csoportja van a fogbetegségeknek. Az egyik a fogszuvasodás: ez esetben tömni, gyökérkezelni vagy húzni kell; a másik pedig a fogágybetegség. Itt nem a foggal, hanem a fog tartószerkezetével, a fogággyal van a probléma és idővel kilazulhatnak a fogak. Ez a betegség többnyire a fogkővel indul. Aki hajlamos a fogágybetegségre, annak ajánlott lenne mindig visszajárni kontrollra.

Egy rossz fogazat befolyásolhatja az egész szervezetünk egészségi állapotát

- Ez is egy bakteriális fertőzés, csak a szájban. A góc pedig különféle betegségekhez, rossz emésztéshez és számos kellemetlen egészségügyi problémához vezethet.

Magyarországon is emelkedtek a kezelési árak

- Sajnos felmentek az árak, nekünk is igazodnunk kell az anyagköltségekhez, illetve a fogtechnikusi munkához. Egy alsó vagy felső fogpótlás ma több százezer forint is lehet. Ezt sok embernek nagyon nehéz kifizetni. De sajnos nem csak a fogászat drágult, hanem minden.

A pozitív hozzáállás és gondolkodás a fogorvosi székben is segít

- Sokat olvasok, szeretem a pszichológiát és nagyon érdekesnek találom az elme működését. Dr. Joe Dispenza könyveit pedig szívből ajánlom mindenkinek. Úgy vélem, az ember a gondolataival képes befolyásolni a szervezete működését pozitív és negatív irányban egyaránt. A mindennapok során a stressz, vagy a negatív gondolat észrevétlenül is kiindulási alapja lehet a betegségeknek. Próbálom az emberek gondolkodását pozitívra fordítani: gyakran mondom a pácienseimnek, hogy minden rendben lesz, hiszek a placebo hatásban, a gondolat nagy teremtő erő. – mondta dr. Zorn Attila.