Kérdéses, jogszerű volt-e a közgyűlés 5 órája

A Fidesz kivonulással tiltakozott az ÉVE magatartása ellen Nagykanizsán

Szerdán ahogy elkezdődött, azzal a lendülettel be is fejeződött a közgyűlés a Fidesz-frakció számára, ugyanis Balogh László polgármester és a fideszes képviselők is kivonultak az ülésről.

Pásztor András Pásztor András

A Fidesz-frakció tagjai elhagyják az üléstermet Forrás: Pásztor András

A Fidesz-frakció tagjai elhagyják az üléstermet Forras: Pásztor András

Hogy mi indokolta a drasztikus lépést, arról alább olvashatnak. Arról pedig vélhetően a megyei kormányhivatal dönt majd, hogy az ezt követően megtartott közgyűlés egyáltalán jogszerű volt-e. Balogh László polgármester mindjárt a szerdai tanácskozás elején felolvasta nyilatkozatát, mely szerint semmi sem indokolta, hogy ismét soron kívüli közgyűlést kelljen tartani, ugyanis a napirendi pontok többsége megtárgyalható lett volna a soron következő, áprilisi összejövetelen is. – Sajnálattal veszem tudomásul azt is, hogy városunk közgyűlése az elmúlt időszakban olyan stílusbeli és morális mélységbe süllyedt az Éljen VárosuNK! Egyesület (ÉVE) frakciójának köszönhetően, hogy azt immár nem hagyhatom szó nélkül – sorolta érveit Balogh László. – Az ÉVE mindent hátráltató, rendszeresen törvényességet sértő hatalomgyakorlása következtében a közgyűlés már nyomokban sem emlékeztet egy felelős képviselő-testületre, melynek elsődleges célja Nagykanizsa fejlődésének elősegítése lenne. Nem vagyok hajlandó biodíszletként asszisztálni az ÉVE-frakció minden párbeszédet, észszerű javaslatot lesöprő magatartásához. Szeretném megadni a közélet élésének emberhez méltó, vállalható stílusú tisztaságát. A polgármester ezek után a Fidesz-frakció tagjaival egyetemben kivonult a teremből. A folytatásban dr. Gyergyák Krisztina jegyző ismertette a közgyűlés megtartására vonatkozó jogszabályokat, melyek értelmében a polgármester és az alpolgármester tartós akadályoztatása esetén az ügyrendi bizottság elnökének – vagyis jelen esetben dr. Károlyi Attilának – van lehetősége levezetni a közgyűlést. Miután az ÉVE-frakció úgy értékelte, hogy a polgármester kivonulása tartós akadályoztatásnak minősül, tovább folytatták, immár szűk körben a közgyűlést. Azt azonban, hogy az általuk tegnap elfogadott határozatok érvénybe lépnek-e, még nem tudni. Vélhetően a megyei kormányhivatal dönt majd abban a kérdésben, hogy jogszabályszerű volt-e a szerdai közgyűlés. Az ÉVE-frakció tagjai egyébként végigtárgyalták a napirendi pontokat, többek között döntöttek arról is, hogy készüljön kataszter az önkormányzat forgalomképes ingatlanvagyonáról, hogy bizonyos területeket és ingatlanokat mielőbb értékesíteni lehessen. Döntés született továbbá az ukrán menedékkérők elhelyezésével kapcsolatban, illetve utolsó napirendi pontként a Tungsramról érkező aggasztó hírekre próbált választ kapni a testület. A témával kapcsolatban Joerg Bauer, a Tungsram group elnök-vezérigazgatója írt levelet, melyben jelezte: a cég belső ügyeit nyilvános ülésen tárgyalni nem szerencsés, sőt, veszélyezteti a vállalat jó hírnevét és üzleti érdekeit. Az elnök-vezérigazgató azt is hangsúlyozta levelében, hogy a Tungsram gazdasági helyzetét nem szeretnék a választási kampány témájává tenni, éppen ezért a választásokat követően, egyeztetett időpontban szívesen áll a közgyűlés rendelkezésére.

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!