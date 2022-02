A város hivatásos tűzoltóinak kiérkezése előtt a tulajdonos – nagyon helyesen – azonnal ablakot nyitott és kiszellőztetett. Az érzékelő a fürdőszobában működő gázkazán közelében hívta fel a figyelmet a bajra. A tűzoltók az eredeti állapot visszaállítása után több mérést is végeztek, melyek során igazolták a mérgező gáz jelenlétét.

Ez a konkrét eset is rávilágít arra, hogy mennyire fontos, hogy rendelkezzünk szén-monoxid-érzékelővel. Ez az életmentő eszköz ugyanis idejekorán, hangos akusztikus jellel hívja fel a problémára a figyelmet, akkor, amikor még cselekedni lehet. Azokban az ingatlanokban, ahol van szén-monoxid-érzékelő, ott nagyobb biztonságban van az emberi élet, ezért a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság továbbra is azt kéri a lakosoktól, hogy szerezzenek be egyet, vagy akár többet is az életmentő készülékből. Pár ezer forintért már biztonságban tudhatjuk magunkat!

A fűtési szezonban általános jelenség, hogy emelkedik a szén-monoxiddal kapcsolatos riasztások száma.

Köztudott, hogy

a szén-monoxid a lakás légterébe a kéményen keresztül, vagy a tüzelőberendezésen keresztül kerülhet.

a nem megfelelően működő kéményből az égéstermék visszaáramlik a lakásba, míg a nem kellően tömör kályhákból, kandallókból, füstcsövekből, az elszennyeződött fürdőszobai átfolyós vízmelegítőkből akár közvetlenül is juthat a lakótérbe.

a nyílt égésterű és kéménybe nem kötött, valamint a nyílt égésterű és kéménybe kötött gázkészülékek működésük során a helyiség levegőjét használják.

e készülékek számára működésük időtartama alatt folyamatosan biztosítani kell az égéshez szükséges levegő utánpótlását, ami a modern, fokozott légzárású nyílászárók esetén csak megfelelően kiszámított méretű, le nem zárt szellőztetőfelülettel oldható meg. Erről azonban nagyon sokan megfeledkeznek, így sodorva veszélybe magukat!

nem elég csak szellőztetni, egy résszellőzőt kell beszereltetni az ablakba, ajtókba.

a szellőzőnyílásokat tilos letakarni, vagy átépítésnél megszüntetni!

a házi kedvencünk sem jelzi előre számunkra a mérgező gáz jelenlétét a lakásban!

bármelyik készülékünk meghibásodhat, ha új, ha régi!

amellett, hogy beszerzünk egy életmentő készüléket, évente legalább egyszer, de ha szükségét érezzük, inkább többször vizsgáltassuk meg berendezéseinket szakemberrel!

Baj esetén azonnal hívni kell a 112-es segélyhívó számot és kérni kell a tűzoltók segítségét! Aki bizonytalan a készülékek vásárlását illetően, annak a katasztrófavédelem segít, hiszen a bevizsgált, jó minőségű szén-monoxid-érzékelők listája a katasztrófavédelem honlapján itt található.

Forrás: Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság