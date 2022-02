Mint azt Jeszenői Csaba, az oktatási intézmény matematika-testnevelés szakos pedagógusa, a fejlesztés ötletgazdája elmondta: szükségét érezte egy ilyen eszköznek, mely segít színesíteni a testnevelés órákat. A Miniszterelnökség által biztosított forrásból működő Városi Civil Alaphoz nyújtottak be pályázatot a Rozgonyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítványon keresztül. Tartalmilag, formailag jó volt a pályázat, azonban forráshiány miatt elutasították. Azonban nem adta fel a pedagógus: az alsósokkal részt vett a Kinder Joy of moving - A mozgás öröme című versenysorozaton, amelyen 700 ezer forintot sikerült nyerniük a teljesítményükkel. A pályázat kiírója, az édességgyártással foglalkozó Ferrero csupán egy feltételt szabott: a pénzből olyan sportfejlesztést kell végrehajtani, ami minden tanulót érint. A pénz azonban nem volt elég a mászófalhoz, ami 2,4 millió forintba került. A fennmaradó összeget az iskola alapítványa biztosította. Jeszenői Csaba azt mondta: a 2,5 méter mászófal rendkívül népszerű az alsósok és a felsősök körében egyaránt, a forgalmazó komplex programot is biztosított a foglalkozásokhoz. Képünkön a pedagógus Czöpek Borbálát instruálja, a háttérben Leposa Armand és Mokri Ferenc Kristóf látható.