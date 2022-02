A munkálatok mintegy ötmillió forintba kerültek, a költségeket Magyar falu programban nyert támogatásból biztosította az önkormányzat. A 450 lakost számláló település polgármestere, Varga Zsuzsanna elmondta: a fejlesztések egymásra épülnek, s már a következő ütemre is benyújtották pályázatukat.

– Az első fázisban a ravatalozót újíttattuk fel, ennek fedezetét az az állami támogatás jelentette, amit az adósságkonszolidációra nem szoruló önkormányzatok kaptak – magyarázta. – Második ütemként 2019-ben pályáztunk urnafal létesítésére a Magyar falu programhoz, majd 2021-ben ugyancsak ide a kerítés és bejárati kapu cseréjének támogatására nyújtottuk be igényünket.

A polgármester hozzátette: az elnyert közel ötmillió forint tette lehetővé, hogy az utca­fronti rész dróthálóját korszerű és esztétikus kerítéselemekre cseréljék le. Betontalapzatot is építettek, hogy megakadályozzák a kisebb vadak bejutását a temetőbe, és a fűnyírás is egyszerűbb közvetlenül kerítés mellett. A régi, fából készült kaput pedig visszafogott díszítésű, kovácsoltvas utánzatú bejárati kapu váltotta ki.

– Szentgyörgyvölgynek nagy alapterületű a temetője, több mint egy hektár – folytatta. – Emiatt az utcafronti rész is körülbelül kétszáz méter hosszú. Az onnan lekerült dróthálót az oldalsó és hátsó részen használjuk fel, a legrosszabb állapotú szakaszokat javítjuk ki vele, ahol már a nagyobb testű vadak is bejártak a temetőbe.

A program folytatását is tervezik a településen, negyedik fázisként a ravatalozó és az urnafal közötti területet kívánja az önkormányzat leburkoltatni, ennek érdekében szintén pályázatot nyújtanak be. Utóbbi program a temetői sétányok szegélyezését is magába foglalná. Emellett növénytelepítésre is sor kerül – az országfásítási programban kapott fák egy részét ültetnék el a temetőben –, továbbá az önkormányzat saját pénzéből a temetői parkoló felújítását tervezik még a községben, utóbbi tereprendezési munkákat, illetve kavicsozást foglal magába.

Varga Zsuzsanna az új temetőkapunál

Fotó: Gyuricza Ferenc

Az első fázist állami támogatásból