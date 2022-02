Csütörtöki közgyűlésükön egyúttal előkészültek a márciusi tisztújításra, és előadást hallgattak meg a gyümölcsösökben, kiskertekben aktuális tavaszváró teendőkről is.

Első lépésként csatlakoznak a közösségüknek otthont biztosító Keresztury Dezső VMK március 5-re tervezett magbörzéjéhez, méghozzá nagy örömmel, hiszen hasonló akciót maguk is terveztek. Szorgalmasan gyűjtötték a vetőmagokat, csak a járványveszély miatt halasztották el a rendezvényt. A magbörze a berhidai barátaikhoz tervezett márciusi tanulmányútjuk programjában is szerepel, a Veszprém megyei kisváros kertbarát köre országszerte híres különleges magbörzéjéről, aminek a kínálatát idén a zalaegerszegiek is színesítik, s természetesen ők is hazahoznak néhány újdonságot.

– Remélhetően áprilisban megrendezhetjük a hagyományos és népszerű városi borbírálatot, ígéretünkhöz hí­ven rendbe tesszük a botfai Hüvös-kastély parkját, újratelepítjük a gyógynövényültetvényét, és csatlakozva a „Zöld óvoda” programhoz, pártfogásunkba vesszük a Kosztolányi ut­cai gyermekintézményt. Má­jus­ban egy szlovéniai kirándulás keretében ellátogatunk a Csentei Szőlőtermelők Egyesületében ténykedő barátainkhoz, majálisozni pedig az Azáleás völgybe ruccanunk ki – sorolta Mrakovics Miklósné, a Zalaegerszegi Hagyományápoló Kertbarát és Kulturális Egyesület elnöke.

A tervek szerint a nyár is mozgalmasnak ígérkezik. Nyárköszöntő klubfoglalkozásukat kihelyezik a vorhotai szabadidőközpontba, vendégeket is várnak: az idén ők fogadják a nagyatádi kertbarátaikat. Nyár derekán felkerekednek, és meg sem állnak Nagyrécséig, ahol a Hivekovics családi gazdaságban az áfonyatermesztés fortélyait igye­keznek majd ellesni, szőlészetből pedig a miháldi Vig pincészetben pallérozzák tudásukat.

– Nyár végén és őszelőn a biomódszerek alkalmazásával a remélhetően gazdag zöldség- és gyümölcstermés tartósítására, befőzésére, aszalására és savanyúságeltevésre szervezünk alkalmakat, az ősz végén fórumon összegezzük majd a kertészeti tapasztalatainkat. Hagyományainkhoz híven készítünk majd koszorúkat és adventi dekorációt is, és reméljük, az idén nem kell lemondanunk legvidámabb rendezvényünkről, a Márton-napi találkozóról, és az adventhez kapcsolódó meghitt ünnepségekről sem – folytatta az elnök.

– Természetesen a magbörzén kívül is kapcsolódunk a művelődési központ rendezvényeihez, például az áprilisi húsvétváró ünnepségen mi sütjük a gyerkőcöknek a diós kalácsot, decemberben pedig szokás szerint a mézeskalácsot – tette hozzá Milley Istvánné.

A télvégi, kora tavaszi kerti teendőkről Németh Miklós, nyugalmazott városi főkertész, az egyesület főtanácsadója szólt, hangsúlyozva, hogy a kis gazdaságokban nem kell „elsietni” a munkát, a gyümölcsfákat metszeni például csak fagymentes időben szabad, az elengedhetetlen növényvédelem során pedig nagy gondot kell fordítani a környezetvédelemre is.